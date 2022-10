– Vi er ikke fornøyde med resultatet og vil nå, som vi gjør hvert år, gå inn i de konkrete tilbakemeldingene fra kundene for å se hva vi kan gjøre for å gjøre kundene mer fornøyde, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland til Kampanje.

Flere nevner savn av TV 2 som årsak til at de er mindre tilfredse.

– Etter over et halvt år med svarte TV 2-skjermer, har vi forståelse for at folk er lei av å vente, sier Veggeland.

Dette er 16. gang EPSI måler tilfredsheten med bredbåndsleverandørene i Norge.

Telia-kundene er minst fornøyde med bredbåndet, ifølge målingen. Kundene er verken fornøyde med bredbåndskvaliteten eller servicenivået som tilbys.

På topp i undersøkelsen troner gruppen «øvrige bredbåndselskaper», som omfatter Tafjord Bredbånd, Nokab, Lynet, Enivest og mange flere.

Epsis måling baserer seg på nesten 2.800 intervjuer med privatpersoner og bedrifter i Norge.