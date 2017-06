Alvorlig feil i mikrokoden i nye Intel-prosessorer

En rekke nye prosessorer fra Intel inneholder en feil som kan få PC-er til å oppføre seg ustabilt og uforutsigbart hvis hyper-threading er i bruk (Intels teknologi for flertrådskjøring. Red. anm.). Det skriver Version2.dk.

Feilen er beskrevet i en epost sendt ut til brukere av Linux-distribusjonen Debian, men feilen berører også brukere av andre operativsystemer. Produkter som er berørt er Intels prosessorer med kodenavn Skylake og Kaby Lake, nærmere bestemt 6. og 7. generasjon Core-prosessorer for stasjonære og bærbare PC-er, Xeon v5- og v6-prosessorer, samt noen Pentium-modeller.

«Unfixed Skylake and Kaby Lake processors could, in some situations, dangerously misbehave when hyper-threading is enabled. Disable hyper-threading immediately in BIOS/UEFI to work around the problem», heter det i eposten fra Debian.

Feilen ligger i den såkalte mikrokoden til prosessoren, som er en slags «firmware/fastvare» til prosessoren. BIOSen (eller UEFI) oppdaterer gjerne mikrokoden til prosessoren ved oppstart, om nødvendig.

Ifølge Debian kan symptomer på feilen være blant annet at applikasjoner eller systemet oppfører seg «feilaktig», eller at du opplever korrupte data eller tap av data.

Flere mulige løsninger

Ifølge The Register oppdaterte Intel i april og mai prosessordokumentasjonen med en såkalt «errata»-notis hvor det står følgende:

«Under complex micro-architectural conditions, short loops of less than 64 instructions that use AH, BH, CH or DH registers as well as their corresponding wider register (eg RAX, EAX or AX for AH) may cause unpredictable system behaviour. This can only happen when both logical processors on the same physical processor are active.»

Problemet ble kjent for offentligheten først da en utvikler av OCaml tok kontakt med Debian-temaet i forbindelse med at OCaml-kompilatoren utløste problemer relatert til mikrokoden for de aktuelle prosessorene. Det viste seg da at Intel allerede hadde dokumentert feilen og i all stillhet fikset den.

Debian oppfordrer berørte brukere av Kaby Lake-prosessorer til å skru av hyper-threading med en gang via BIOS eller UEFI. Mikrokode-oppdateringene som fikser dette for Kaby Lake er foreløpig kun tilgjengelig for PC-/hovedkortprodusenter, så du må sjekke med disse om de har kommet med en BIOS/UEFI-oppdatering til din maskin.

Har du en Skylake-prosessor kan du, avhengig av prosessor, enten installere en Intel hyper-threading-pakke eller skru av hyper-threading og vente på en BIOS/UEFI-oppdatering.

Andre brukere må vente på feilrettinger til sin plattform.

Flere detaljer om feilen i dette innlegget hos Debian.