Amazon-ansatte jakter bedre KI-score med «bullshit-arbeid»

Amazon er i ferd med å rulle ut det interne KI-verktøyet Meshclaw, som gjør det mulig for ansatte å bygge agenter som kan koble seg på arbeidsprogramvare og utføre oppgaver på deres vegne.

Men ifølge flere ansatte blir verktøyet ikke bare brukt til reelt arbeid. Noen bruker det til overflødige aktiviteter for å få KI-bruken sin til å se høyere ut. Det skriver Financial Times.

«Det er rett og slett så stort press for å bruke disse verktøyene. Noen bruker rett og slett Meshclaw for å maksimere token-forbruket sitt», sier en Amazon-ansatt til avisen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Tokens er et mål på datamengdene KI-modeller behandler, og et høyt forbruk kan derfor framstå som et tegn på flittig bruk av kunstig intelligens.

«Ledelsen følger med»

En annen ansatt forteller:

«Ledelsen følger med på det. Når de overvåker forbruket, skaper det skjeve insentiver, og noen mennesker er veldig konkurranseorienterte på det området.»

Bakgrunnen er et internt press for å ta generativ KI i bruk. Amazon har satt mål om at over 80 prosent av utviklerne skal bruke KI hver uke, og selskapet har tidligere vist interne rangeringer over ansattes token-forbruk.

Amazon sier at tallene ikke inngår i prestasjonsvurderinger, og at ledere blir frarådet å bruke dem som målestokk.

Gjenspeiler et bredt press

Fenomenet er også kjent fra Meta, der ansatte angivelig har forsøkt å forbedre plasseringen sin på interne KI-rangeringer. Tendensen gjenspeiler, ifølge Financial Times, et bredere press i teknologibransjen for å vise at de massive investeringene i KI og datasentre blir omsatt til daglig bruk.

Meshclaw kan blant annet starte kodeutrullinger, sortere e-poster og samhandle med apper som Slack. Amazon trekker fram verktøyet som en måte å automatisere gjentakende oppgaver på, men noen ansatte advarer om sikkerhetsrisiko når en KI-agent får lov til å handle på brukerens vegne.

En ansatt sier:

«Standard sikkerhetsinnstilling skremmer meg. Jeg har ikke tenkt til å la den kjøre på egen hånd og bare gjøre hva den vil.»

Artikkelen ble først publisert på Version 2.