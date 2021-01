Amazon kaster ut Parler

Det det relativt ferske sosiale mediet Parler, som har blitt omfavnet av mange Trump-supportere og andre som ikke ønsker å overholde tjenestebetingelsene til de mer etablerte tjenestene, fikk i helgen beskjed fra AWS (Amazon Web Services) om at AWS-kontoen til Parler ville bli stengt 24 timer senere, det vil si klokken 08.59 mandag morgen, norsk tid. Nettstedet ble utilgjengelig mens denne saken ble skrevet.

Årsaken skal være tjenestens manglende innsats for å moderere innlegg som oppfordrer til vold. Parler omtaler seg selv som verdens ledende ytringsfrihetsplattform, og hevder at tjenesten har en høyere etisk standard enn de øvrige. Det er ikke AWS enige i.

Overholdt ikke tjenestebetingelsene

I en epost til Parler som er gjengitt av Buzzfeed News, skriver AWS Trust & Safety Team at Parlers manglende eller lite selvdrevne sletting av «voldelig innhold» er et brudd på tjenestebetingelsene til AWS.

– AWS tilbyr teknologi og tjenester til kunder på tvers av det politiske spekteret, og vi fortsetter å respektere Parlers rett til selv å bestemme hva slags innhold tjenesten vil tillatte på sitt nettsted. Vi kan derimot ikke tilby tjenester til en kunde som er ute av stand til effektivt å identifisere og fjerne innhold som oppfordrer eller egger til vold mot andre, skriver AWS i brevet.

Utestengelsen skjer etter at både Google og Apple valgte å bortvise Parler fra selskapenes respektive app-markedsplasser.

Selv advokatene har rømt

Mange misforstår hva ytringsfrihet handler om. Denne stripen forklarer det veldig enkelt. Ingen har rett til å få sine meninger publisert hos andre. Illustrasjon: xkcd (CC BY-NC 2.5)

I et TV-intervju med Fox News, som av en eller annen grunn mener at dette det hele er et angrep på ytringsfriheten, sier Parler-sjef John Matze at dette er ødeleggende for selskapet.

– Dette er ikke et forsøk bare på å drepe appen, men på faktisk å forsøke å ødelegge hele selskapet, sier Matze. Han forteller at også andre leverandører som Parler har brukt, blant annet til epost, på samme dag kastet ut selskapet. Dette gjelder også selskapets advokater.

– De forsøker på en falsk måte å hevde at vi på en eller annen måte var ansvarlige for hendelsene som skjedde den 6. januar (stormingen av kongressen, journ. anm.).

Får nei over alt

– Hvor kan du finne 300-500 servere i løpet av 24 timer, spør Matze. Om dette er ikke er vanskelig nok i seg selv, så blir det ikke enklere av at ingen leverandørene Parler hadde henvendt seg til fram til i de første timene etter at selskapet hadde fått beskjeden fra AWS, ville ha noe med Parler å gjøre. Det er i alle fall det Matze forteller.

I et separat innlegg, som er gjengitt av blant annet The Register, skriver Matze at teknologigigantenes utestengelse av Parler har vært koordinert.

Skylder på frykt for konkurranse

– Amazon, Google og Apple gjorde dette målbevisst som en koordinert innsats, vel vitende om at valgmulighetene våre ville være begrenset, og vitende om at dette ville forårsake størst mulig skade, akkurat når president Trump ble utestengt av teknologiselskapene, skriver Matze.

Han mener at de samme teknologiselskapene mislikte suksessen Parler har hatt den siste uken. Selskapets app skal ha toppet listen over de mest nedlastede i Apple App Store de siste dagene.

– Dette var et koordinert angrep gjort av teknologigigantene for å drepe konkurranse i markedsplassen. Vi ble suksessfulle for raskt, skriver Matze.