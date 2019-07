Amazon bedrer resultatet – oppfyller ikke forventningene

Overskuddet steg til 2,6 milliarder dollar, noe som tilsvarer 22,5 milliarder kroner og utgjør 5,22 dollar per aksje. Det er en bedring fra 5,05 dollar per aksje i andre kvartal i fjor, men analytikere hadde forventet 5,57 dollar per aksje.

Omsetningen i andre kvartal havnet på 63,4 milliarder dollar, om lag 548 milliarder kroner, en økning på 20 prosent fra samme kvartal i fjor. Det er bedre enn analytikernes prognoser.

Amazon har levert flere gode kvartalsresultater på rad, etter foregående år med små marginer. Selskapet har vokst seg til å bli et av verdens mest verdifulle – og Amazon-sjef Jeff Bezos til verdens rikeste person.

Aksjen falt 2,7 prosent i etterhandel på Wall Street etter resultatfremleggelsen.