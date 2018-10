Amazon med betydelig forbedret lesebrett

I går ble det klart at Amazon snart kommer med en ny generasjon av lesebrettet Kindle Paperwhite, den første på tre år. Denne gangen er det snakk om et produkt med betydelige forbedringer sammenlignet med forrige generasjon, som i praksis var den tredje.

Det er en rekke egenskaper som har stor betydning for at et lesebrett skal være behagelig å bruke. Selve skjermen er selvfølgelig helt avgjørende, men også vekten og batteritiden er svært viktig.

Av disse er det riktignok bare vekten Amazon nå har forbedret. Standardutgaven veier nå 182 gram, mens forrige versjon veier fra 205 gram. Vekten er noe høyere på enheten med innebygd støtte for mobildata.

I bassenget?

Den nye enheten har blitt en knapp millimeter tynnere. Men vel så viktig er det kanskje at den nå er langt mer motstandsdyktig mot vann. Den er IPX8-rangert og skal kunne tåle å bli neddykket i ferskvann, på to meters dybde, i opptil 60 minutter. Det gjør at det nokså trygt å ta med seg lesebrettet ut på flytemadrassen i bassenget, i alle fall så lenge lesebrettet er nokså nytt.

Det er nok likevel fornuftig å følge Amazons råd om hva som bør gjøres dersom enheten havner i vannet.

Motstandsdyktigheten mot vann blir imidlertid redusert med tiden, blant annet på grunn av slitasje og inntørkede pakninger.

Mer plass

Standardutgaven leveres nå med 8 gigabyte lagringsplass, det dobbelte av forrige generasjon. Det skal også tilbys en utgave med 32 gigabyte lagringsplass.

Lesebrettet kan kobles til hodetelefoner eller høyttalere ved hjelp av Bluetooth. Dermed kan det også brukes til å spille av lydbøker, blant annet de som tilbys gjennom Amazons Audible-tjeneste.

Den nye Kindle Paperwhite skal også leveres med oppgradert programvare som blant annet skal være bedre på å gi brukeren nye leseforslag. Den skal også gjøre det mulig å lagre flere ulike sett med leseinnstillinger, som det skal være enkelt å veksle mellom.

Den samme programvaren skal for øvrig også gjøres tilgjengelig for Kindle Paperwhite-modellen som kom 2013, samt nyere, i løpet av noen uker.

Den nye standardutgaven koster akkurat det samme som den forrige, 129,99 dollar, i alle fall hos Amazon. Utgaven med 32 gigabyte lagringsplass koster 159,99 dollar, mens versjonen med fri bruk av mobildata koster 249,99 dollar. Også denne har 32 gigabyte lagringsplass.

Leveransene av den nye generasjonen skal starte den 7. november.

Flere alternativer

Kindle Paperwhite er ikke toppmodellen i Kindle-serien. Kindle Oasis, som allerede i fjor høst fikk mange av de samme egenskapene som Kindle Paperwhite får nå, har blant annet noe større og bedre belyst skjerm, samt egne knapper til å bla i e-bøkene. Men den koster nesten dobbelt så mye, så Paperwhite er nok det mest fornuftige Kindle-valget for de fleste.

Det finnes gode lesebrett også fra andre leverandører, og et alternativ som både gjør det godt i tester og som finnes på markedet i Norge, er Kobo Clara HD. Dette lesebrettet ble lansert tidligere i år og er både pris- og spesifikasjonsmessig ganske sammenlignbart med den nye, fjerde generasjons Kindle Paperwhite.

Kobo er et canadisk datterselskap av den japanske e-handelsgiganten Rakuten.