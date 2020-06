Amazon og politiet setter ansiktsgjenkjenning på vent i et år

Uttalelsen fra Amazon onsdag kommer etter sterkt press, underskriftskampanjer og samme uke som IBM uttalte at selskapet slutter å tilby ansiktsgjenkjenningsteknologi, fordi teknologien kan føre til diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

Amazon sier avgjørelsen ble truffet for å gi Kongressen nok tid til å innføre regler for «å styre etisk bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi». Amazon understreker at teknologien fortsatt vil kunne brukes av organisasjoner som beskytter barn mot overgrep og menneskehandel.

Under press

Menneskerettsorganisasjoner og Amazons egne ansatte har lagt press på selskapet for å sette en stopper for salg av AI-teknologi og programvare til myndighetene, og påpeker at det både kan bli brukt til å bryte folks rett til privatliv og til å gå etter minoriteter.

Da IBMs administrerende direktør Arvind Krishna tidligere i uka kunngjorde at IBM ikke lenger vil tilby programvare for generell ansiktsgjenkjenning eller -analyse (AI), sa han til Kongressen i et brev at IBM mener produsenter og brukere av AI-løsninger har et delt ansvar for å teste AI-løsninger for fordommer, spesielt når løsningene brukes av politiet.

De pågående demonstrasjonene mot rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd har også satt i gang denne diskusjonen rundt politiets bruk av teknologi og overvåking av amerikanske nabolag.

Som et av flere store teknologifirmaer har IBM som forsøkt å forbedre nøyaktigheten til ansiktsskanningsprogramvare. Selskapet opplyser at det da fant at teknologien kategoriserte folk basert på kjønns- og raseforskjeller. Den administrerende direktøren stiller derfor spørsmål ved om slik teknologi i det hele tatt skal brukes av politiet.