Amazon skal åpne lokal nettskysone i Norge

Teknologidirektøren i Amazon, Werner Vogels, fortalte torsdag under konferanse AWS Reinvent at Amazon Web Services (AWS) skal åpne det selskapet kaller for AWS Local Zones i eller nær mer enn 30 store byer i ulike land. Norge er på denne listen, men det er ikke oppgitt ved hvilken by dette datasenteret skal plasseres.

En slik lokal sone er ikke det samme som en nettskyregion med flere tilgjengelighetssoner, slik AWS har i Sverige. I stedet er det et mindre datasenter hvor AWS har infrastruktur for utvalgte tjenester, inkludert database, lagring og «compute», beregnet for kundeapplikasjoner som krever svært lav forsinkelse, under ti millisekunder.

Kommer «snart»

– Vi lytter alltid til kundene våre for bedre å forstå behovene deres i spesifikke geografier, og i dag er vi glade for å annonsere at vi snart bringer en AWS Local Zone til Norge, sier Danielle Gorlick, sjef for SMB-markedet i AWS Nordic, i en pressemelding.

– Dette vil hjelpe våre lokale kunder med å kjøre sine mest latenssensitive oppgaver, forenkle hybrid nettskymigrering og å komme visse datalagringskrav i møte, fortsetter hun,

Hun lover mer informasjon om den nye sonen i løpet av de nærmeste månedene.

De lokale sonene skal være direkte knyttet til en foreldreregion via Amazons private nettverk. I dette norske tilfellet vil det trolig være den svenske regionen den lokale sonen blir tilknyttet.

AWS har fra før en såkalt Edge location i Oslo, et mellomlager i selskapets CDN-tjeneste (Content Delivery Network), Cloudfront.