Amazon og Red Hat avduket i dag tjenesten Amazon Red Hat OpenShift, en felles støttet og administrert konteinerplattform i Amazon Web Services (AWS), basert på Red Hats Kubernetes-baserte OpenShift-plattform.

Den vil gjøre det mulig for nye og eksisterende brukere av OpenShift å bruke de samme verktøyene og API-ene som i dag, for å bygge konteinerbaserte applikasjoner som kjøres i AWS, enten som en erstatning for dagens løsninger, hvor applikasjonene kan integreres med de øvrige tjenestene som tilbys i AWS, eller som en hybrid løsning.

Per i dag er det drøyt 2000 av Red Hats kunder som har tatt bruk OpenShift.

Frankensteins monster

– I motsetning til noen leverandører i bransjen, ser vi ikke på Kubernetes for enterprise som virkelig vellykket dersom det er basert på gammel virtualiseringsinfrastruktur eller delt opp som et Frankensteins monster med proprietære teknologier, sier Sathish Balakrishnan, visepresident for «hosted platforms» hos IBM-eide Red Hat, i en pressemelding.

Red Hat lanserte versjon 4.4 av OpenShift i slutten av april.

I første omgang skal Amazon Red Hat OpenShift tilbys gjennom et program for tidlig tilgang. Selskapene er i ferd med å forberede dette nå.