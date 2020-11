Amazon vil forsyne seg med deler av kundenes wifi-nettverk

Amazon introduserer et nytt delt nettverk kalt Sidewalk, som skal gi internettaksess til mange slags enheter, rett og slett ved å låne litt av kundenes wifi.

Enkelt forklart kan naboens hjemmeelektronikk sørge for at dine dingser kommer seg på nett, også hvis ditt nettverk er nede eller utenfor rekkevidde.

Det blir et slags mesh-samband som kan fylle dekningshull og koble opp fremmede IoT-enheter, for eksempel en smartlås, smartlyspære eller sensor på et hundehalsbånd.

De som velger å delta vil bidra med inntil 80 kilobits per sekund, begrenset til opptil 500 megabyte data i måneden.

Rulles ut ferdig påskrudd

Amazon sendte i går ut lanseringsvarsel til kunder, inkludert til undertegnede som har en Echo-basert smarthøyttaler.

I meldingen går det frem at Sidewalk kommer i form av en programvareoppdatering «senere i år», men at du kan velge å skru av funksjonaliteten i Alexa-appen.

Det tolkes som at Sidewalk rulles ut ganske automatisk, og vil bli aktivert uten noe egentlig informert samtykke.

Slik dugnadsbasert aksess skal være gratis, men nyheten er omstridt. Flere medier, deriblant Gizmodo, er raskt ute med advarsel om at brukere bør vurdere å skru av Sidewalk.

BBC melder for øvrig at Sidewalk bare lanseres i USA, i hvert fall i denne omgang. Amazon beklager overfor BBC at kunder også i Storbritannia har mottatt eposten som forteller om lansering i nær framtid.

Slik fungerer Sidewalk

Amazon-produkter av typen dørkamera (Ring) og smarthøyttalere (Echo) vil fungere som inngangsport eller gateway i nettverksmodellen til Sidewalk.

Disse kan gi aksess og låne en liten porsjon av din bredbåndsforbindelse via flere forskjellige typer samband, som Bluetooth Low Energy (BLE), LoRa (long range radio) eller FSK (Frequency-shift keying) over ulisensierte frekvensbånd.

Endepunktene som kan roame på Sidewalk-nettverket omfatter alt fra små sensorer til dørlåser og smartlys, enten de er levert fra Amazon eller en (sertifisert) tredjepart.

Enhetene i nettverket må være autentisert og tre lag med kryptering skal sikre datapakkene. Deltakende noder skal ikke kunne se hvilke endepunkter som er koblet til nettverket, ifølge en hvitbok Amazon har utgitt om løsningen, som de hevder er godt sikret og med personvernet vel ivaretatt.