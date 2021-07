Amazon Web Services skal pensjonere én av sine eldste nettskyplattformer

Alt har en ende, og det gjelder tydeligvis også den gamle tjenesten Amazon Elastic Compute Cloud (EC2-Classic), hvor kunder har kunnet leie virtuelle maskiner siden lanseringen av en delvis lukket betaversjon den 25. august 2006. Snart skal Amazon Web Services (AWS) legge ned denne opprinnelige utgaven av tjenesten.

Ikke etter 2013

Før alle eksisterende EC2-kunder nå får panikk og avbryter sommerferien til sine ansatte, må det understrekes at EC2-Classic er den opprinnelige EC2-plattformen hvor alle instansene kjører i et flatt nettverk som er delt mellom kundene. I 2009 kom AWS med EC2-plattformen Virtual Private Cloud (VPC), hvor mye ble endret. Kundene kunne fra da velge hvilken av de to plattformene EC2-instansene skulle kjøres i.

Ingen AWS-kontoer som har blitt opprettet etter 4. desember 2013 støtter noe annet enn VPC-plattformen, med mindre kundene spesifikt har bedt om dette gjennom en supporthenvendelse. Så de aller fleste av dagens AWS-kunder er uberørt av nedleggelsen av EC2-Classic.

Har et år på seg

Nedleggelsen vi skje i to trinn. Den 30. oktober i år vil AWS fjerne muligheten til å opprette EC2-Classic-instanser for kunder som ikke har noen slike instanser fra før. I tillegg vil selskapet slutte å selge reserverte instanser for EC2-Classic.

Kunder som derimot bruker EC2-Classic, må nå migrere disse instansene over til VPC. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare rene EC2-instanser, men også andre relaterte tjenester, inkludert relasjonsdatabase-instanser. Hvordan migreringen kan gjennomføres, er beskrevet på denne siden. Kunder som ikke har full oversikt over sine EC2-Classic-instanser, kan bruke et eget verktøy til å identifisere disse.

AWS regner med at all migrering vil være fullført den 15. august 2022, men planlegger ikke å avbryte kjørende instanser helt uten videre, dersom det fortsatt finnes slike på dette tidspunktet.