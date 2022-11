AMD Epyc: Kan gi Intel episk konkurranse

AMD har nå lansert sin nye generasjon – også kjent som «Genoa» – av Epyc-prosessorene, basert på Zen4-arkitekturen.

Dette er prosessorer som er tiltenkt datasentre og servere, og de har både spesifikasjoner og pris deretter – for ikke å nevne ytelse også, sannsynligvis.

AMD selv omtaler ikke overraskende Zen4 som sin høyest ytende prosessorkjerne noensinne og kaller lanseringen for et vendepunkt for datasenter-industrien.

Store ord, kanskje, men spesifikasjonene er temmelig imponerende uansett. Her er noen stikkord som forteller litt om hva AMD Epyc i 4. generasjon har å by på:

Opp til 96 fysiske kjerner per prosessor.

12 minnekanaler for DDR5-minne og opptil 6 TB minne per prosessorsokkel.

Opp til 160 PCIe5-kanaler i systemer med to CPU-er. Systemer med bare én CPU kan ha opptil 128 kanaler. Reduksjonen skyldes at AMD i multi-CPU-systemer benytter en del kanaler til å kommunisere mellom prosessorene.

Teoretisk minnebåndbredde på opptil 460 GB/sek.

For dem som har virtualisering som førstepri, skal Genoa kunne tilby opptil 1006 krypterte virtualiseringer, opp fra 509 i 3.generasjon.

Foruten det er dette hele rekken som lanseres nå:

Modell Kjerner TDP (watt) cTDP (watt) Basisfrekvens (GHz) Boost-frekvens (GHz) Pris (dollar) 9654 96 360 320-400 2,4 3,7 11.805 9634 84 290 240-300 2,25 3,7 10.304 9554 64 360 320-400 3,1 3,75 9.087 9534 64 280 240-300 2,45 3,7 8.803 9454 48 290 240-300 2,75 3,8 5.225 9354 32 280 240-300 3,25 3,8 3.420 9334 32 210 200-240 2,7 3,9 2.990 9254 24 200 200-240 2,9 4,15 2.299 9224 24 200 200-240 2,5 3,7 1.825 9124 16 200 200-240 3,0 3,7 1.083 9474F 48 360 320-400 3,6 4,1 6.780 9374F 32 320 320-400 3,85 4,3 4.850 9274F 24 320 320-400 4,05 4,3 3.060 9174F 16 320 320-400 4,1 4,4 3.850 9654P 96 360 320-400 2,4 3,7 10.625 9554P 64 360 320-400 3,1 3,75 7.104 9454P 48 290 240-300 2,75 3,8 4.598 9354P 32 280 240-300 3,25 3,8 2.668

Alle prosessorene kan brukes i systemer med flere prosessorsokler, med unntak av de som slutter på P i modellnummeret. Disse er låst, slik at de kun kan brukes alene.

Prosessorene som har F i modellnummeret, er laget for ekstra høy frekvens og dermed tilsvarende høyere varmeutvikling og strømforbruk.

Tallene i kolonnen merket cTDP betyr spennet prosessorene kan operere innenfor, eller med andre ord slik at man kan tilpasse varme, strømforbruk og ytelse etter hva man trenger og har kjøling eller strømkapasitet til å få til.

Ytelse

AMD Epyc i Genoa-utgaven (4. generasjon). Foto: AMD

Selv om AMD med rette har fått noe kritikk for feilaktig å illustrere sine tall på lanseringen av Genoa-prosessorene, er det vel liten tvil om at ytelsen vil stige fra forrige generasjon. Og da snakker vi om forrige generasjon fra AMD selv, siden Intel fremdeles ikke har lansert sine produkter som opprinnelig var ment å konkurrere med 3.-generasjons Epyc.

Uansett tar vi som alltid produsenters egne tall med en stor klype salt, men det er tydelig at AMDs nye monster likevel vil gi temmelig heftig ytelse.

AMD lover nemlig for eksempel at deres 9274F-prosessor med 24 kjerner skal kunne gi omtrent samme ytelse som Intels Xeon Platinum 8380 med ikke mindre enn 40 kjerner. Når AMD i tillegg mener å ha økt enkeltkjerne-ytelsen ganske drastisk, og på toppen av det hele nå kan tilby opptil 96 kjerner per CPU (opp fra forrige generasjons maksimale 64), blir det vanskelig å se hvordan Intel skal klare å ta dem igjen med det første.

Nettopp dette blir tydeligere når man sammenligner hvordan en serverpark kan benytte dobbel-CPU-systemer fra henholdsvis Intel og AMD. Siden AMD har mange flere kjerner per prosessor, kan de i eksempelet AMD trakk frem, klare seg med bare syv servere der Intel må ha 17, for å få omtrent det samme totale antallet kjerner. Og da er det ikke tatt hensyn til at AMDs kjerner også er raskere til det meste.

Ifølge AMDs egne tall skal dette kunne gi nesten en halvering av strømforbruket.

Ta det med en klype salt, men er det en kjerne av sannhet i dette, sliter Intel i oppoverbakke med å ta igjen AMD. Foto: AMD

CXL

CXL kan også by på interessante fordeler. CXL er kort for Compute Express Link og er en ny teknologi som skal gi mer effektiv sammenkobling av prosessorer, minneutvidelser og akseleratorer. Den kommer i første omgang til server- og datasenterprodukter, som for eksempel Epyc, men kan godt finne på å bli viktig for også andre typer datamaskiner i fremtiden.