AMD kjøper brikkepioner for mer enn 300 milliarder kroner

AMD planlegger å kjøpe Xilinx, et amerikansk selskap som er mest kjent for oppfinnelsen av en type databrikker som kan programmeres etter de har blitt produsert – FPGA (Field-Programmable Gate Array). Programmeringen gjøres med et språk som beskriver strukturen og atferden til elektroniske kretser.

Milliardomsetning

Siden det ble etablert i 1984, har Xilinx kommet med stadig nye generasjoner med slike FPGA-er, tillegg til blant annet SOC-er (System on Chip) og såkalte ACAP-er (Adaptive Compute Acceleration Platform).

Det sistnevnte er en maskinvareplattform som kombinerer FPGA-er med blant annet tradisjonelle ARM-baserte SOC-er og forskjellige co-prosessorer og akseleratorer. Blant annet Samsung bruker slike i 5G-utstyr for å utføre sanntids signalbehandling.

I tillegg til egne, spesifikke bruksområder, brukes FPGA-er ofte til prototyping av brikker med fast logikk, slik som ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) og SOC.

Xilinx omsatte i forrige regnskapsår for nærmere 3,2 milliarder dollar. Dette ga et driftsresultat på 792 millioner dollar. I mars i år hadde selskapet i underkant av 5000 ansatte.

Styrker datasentervirksomheten

AMD kjøper Xilinx først og fremst for å styrke satsingen innen datasentervirksomheten til selskapet.

– Vår oppkjøp av Xilinx utgjør neste etappe i vår reise mot å etablere AMD som bransjen leder innen tungregning og den foretrukne partneren for de største og viktigste teknologiselskapene i verden, sier AMD-sjef Lisa Su i en pressemelding.

Dersom oppkjøpet godkjennes av generalforsamlingene i selskapene og konkurransemyndighetene, vil Xilinx-aksjonærene få vekslet hver av sine Xilinx-aksjer inn i drøyt 1,7 AMD-aksjer. Etter dagens kurs, tilsvarer dette omtrent 143 dollar per Xilinx-aksje, eller 35 milliarder dollar til sammen. Det tilsvarer 324 milliarder kroner.

Etter oppkjøpet, som er ventet å bli fullført mot slutten av kalenderåret 2021, vil Xilinx-aksjonærene eie omtrent 26 prosent av AMD.