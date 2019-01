AMD lanserer sine første prosessorer for Chromebook

AMD har i forbindelse med den store elektronikkmessen IFA i Las Vegas denne uken lansert en rekke nye prosessorer for bærbare PC-er – inkludert selskapets første prosessorer beregnet på Chromebook, samt andre generasjon Ryzen 3000-prosessorer.

De nye Chromebook-prosessorene har fått navnet «A Series», og kommer i første omgang i to varianter: AMD A4-9120C med en klokkefrekvens på 1,6 GHz (2,4 GHz boost) og AMD A6-9220C med en klokkefrekvens på 1,8 GHz (2,7 GHz boost). Begge prosessorene er basert på AMDs Excavator-arkitektur, som er forgjengeren til arkitekturen som benyttes i de aller råeste AMD-prosessorene i dag. Begge har to CPU-kjerner og kjører to samtidige tråder.

Med en TDP (Thermal Design Power) på 6 watt skal Chromebooker med A-prosessorene ifølge Anandtech kunne oppnå en batteritid på over 10 timer – noe som skal være et krav for Chromebooker.

De to variantene av Chromebook-prosessorene leveres med ulike integrerte grafikkløsninger. Mens A4-9120C kommer med AMD Radeon R4-grafikk, kommer A6-9220C med den noe kraftigere R5-GPU-en.

Ifølge AMD selv skal A6-9220C være opptil 23 prosent raskere enn Intels Celeron N3350 og Pentium N4200 ved web-surfing og opptil 62 prosent raskere i testprogrammet PCMark for Android.

Blant andre Acer og HP har annonsert Chromebook-modeller med de nye AMD-prosessorene.

Nye Ryzen-prosessorer for bærbare

I tillegg til A-serien kom AMD også med hele sju andre prosessorer beregnet på bærbare PC-er.

Alle de nye prosessorene er bygget på AMDs 12 nanometer produksjonsprosess og benytter den nye Zen+-arkitekturen.

Seks av de sju prosessorene er i 3000-serien, og varierer i modeller som kan brukes i alt fra ultratynne bærbare PC-er til spill-bærbare. I tillegg ble det lansert en Athlon 300U-prosessor beregnet på rimelige bærbare PC-er.

Asus FX505DY er blant de første bærbare PC-ene som benytter 2. generasjon AMD Ryzen Mobile-prosessorer. Foto: Asus

Den kraftigste av prosessorene er AMD Ryzen 7 3750H, en firekjerners prosessor med klokkefrekvens på 2,3 GHz (4 GHz boost), 10 GPU-kjerner og TDP på 35 watt. Den andre prosessoren i Ryzen 7-porteføljen er Ryzen 7 3700U, som har samme klokkefrekvens og ellers like spesifikasjoner – men en TDP på bare 15 watt. Det fremgår ikke av informasjonen fra AMD hvorfor strømforbruket er såpass mye lavere enn 3750H-modellen, når spesifikasjonene er like.

De nye Ryzen-prosessorene skal ifølge AMD gjøre det mulig med opptil ti timer videoavspilling på bærbare PC-er som benytter dem.

AMD har ikke sagt noe om priser. Blant PC-produsentene som har annonsert modeller basert på Ryzen 7 3750H er Asus, med spill-PC-en Asus FX505DY. Her er alle de nye prosessorene:

Modell Kjerner/tråder TDP Boost/Base Freq. Radeon-grafikk GPU-kjerner Maks GPU-frekvens L2+L3 cache AMD Ryzen 7 3750H 4C/8T 35W 4.0/2.3 GHz Vega 10 1400 MHz 6MB AMD Ryzen 7 3700U 4C/8T 15W 4.0/2.3 GHz Vega 10 1400 MHz 6MB AMD Ryzen 5 3550H 4C/8T 35W 3.7/2.1 GHz Vega 8 1200 MHz 6MB AMD Ryzen 5 3500U 4C/8T 15W 3.7/2.1 GHz Vega 8 1200 MHz 6MB AMD Ryzen 3 3300U 4C/4T 15W 3.5/2.1 GHz Vega 6 1200 MHz 6MB AMD Ryzen 3 3200U 2C/4T 15W 3.5/2.6 GHz Vega 3 1200 MHz 5MB AMD Athlon 300U 2C/4T 15W 3.3/2.4 GHz Vega 3 1000 MHz 5MB

Og Chromebook-prosessorene: