AMDs nye OpenGL-driver kan gi heftig økning i ytelse

For ikke lenge siden skrev AMD en ny OpenGL-driver for sine mer spill-orienterte grafikkort – og klarte med det å oppnå en bemerkelsesverdig økning i ytelse for spill som benytter OpenGL-APIet.

Nå er det proff-kortene som nettopp har fått en flunkende ny OpenGL-driver.

Produsenters egne tall må som alltid tas med en klype salt, men ifølge AMD selv er det ganske imponerende ytelsesøkning å finne også her.

Med et Radeon Pro W6800-kort meldes det for eksempel om en forbedring på opptil 52 prosent i 4K-oppløsning i Solidworks, eller opptil 28 prosent i 1080p.

AMDs egne tall imponerer, men bør nok likevel tas med en klype salt. Foto: AMD

Med samme kort skal forbedringen i Autodesk Maya være på opptil 72 prosent i standard oppløsning, eller opptil 34 prosent i 4K.

Forbedringene er mindre imponerende med billigere kort, som W6600 og W6400, men også der skal det være betydelig ytelsesøkning å spore.

Årsaken diskuteres

OpenGL-API-et begynner å trekke litt på årene etter hvert, men brukes fortsatt ganske utstrakt.

Generelt er kundene fornøyd med at AMD nå endelig har forbedret sin OpenGL-støtte, mens det forekommer en del diskusjon omkring den drøye økningen i ytelse.

«Gratis» ytelse er alltid bra, men noen brukere mener at den kraftige forbedringen tyder på at AMD burde gjort dette for lenge siden og at brukerne i mellomtiden dermed har tapt ytelse de burde hatt.

Andre igjen mener at ytelsesøkningen kan skyldes nyere forbedringer i algoritmer og teknikker som ikke var tilgjengelige tidligere, og at forbedringene derfor ikke kunne kommet stort tidligere.

Uansett er nok brukerne glade for forbedringene for såpass dyre kort som dette, som dermed blir mer effektive og får potensielt lengre liv. Det er ikke akkurat snakk om billige saker: