AMDs nye toppmodeller har 12 kjerner og kan kjøre 24 tråder

AMD har i forbindelse med den store Computex-messen på Taiwan denne uken lansert nye toppmodeller i sin AMD Ryzen 3000-serie med prosessorer beregnet på kraftige stasjonære PC-er. Dette er 3. generasjon Ryzen-prosessorer.

De nye prosessorene er basert på AMDs nye Zen 2-arkitektur, og skal også være verdens første desktop-prosessorer som er laget med en 7 nanometer (nm) produksjonsprosess.

Flaggskipet i den nye serien blir Ryzen 9 3900X, som vil få hele 12 CPU-kjerner og 24 tråder. I tillegg lanserte selskapet nye 8-kjerners Ryzen 7-modeller og 6-kjerners Ryzen 5-modeller.

Ryzen 9 3900X har en basisklokkefrekvens på 3,8 GHz og en boost-frekvens på 4,6 GHz. Ifølge AMDs egne ytelsestall skal Ryzen 9 3900X være 16 prosent raskere enn Intel Core i9 9920X, målt med testprogrammet Cinebench R20 nT.

PCIe 4.0-støtte

Alle de nye Ryzen 3000-prosessoren har fått støtte for PCIe 4.0. Samtidig med lanseringen av de nye prosessorene har AMD også lansert et nytt tilhørende brikkesett; X570. Ifølge Anandtech bruker imidlertid prosessorene i likhet med forgjengerne AM4-sokkelen, noe som betyr at du kan bruke dem også på enkelte hovedkort i AMD 300- og 400-serien.

PCIe 4.0 gir 42 prosent raskere ytelse mot lagringsenheter sammenlignet med PCIe 3.0, ifølge AMD. En rekke hovedkortprodusenter viser frem hovedkort basert på AMD X570-brikkesettet på Computex, inkludert Asus, Asrock, MSI og en rekke andre.

De nye prosessorene er tilgjengelige fra 7. juli.

Konkurrenten Intel har ikke sin Computex-presentasjon før tirsdag 28., men lanserte allerede på søndag en spesialutgave av Core i9-9900K-prosessoren som de har kalt Core i9-9900KS. Det som er nytt med denne er at alle de åtte prosessorkjernene kan operere på 5 GHz, mens den vanlige utgaven kun kan nå 5 GHz på én av kjernene av gangen.

Her er tekniske spesifikasjoner på alle de nye AMD-prosessorene: