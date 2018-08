Amerikansk kvinne dømt til fem års fengsel for lekkasje om russisk hacking

Dommen er den strengeste noensinne mot en person som kun er blitt tiltalt på ett punkt for å ha lekket hemmeligstemplet informasjon.

Reality Leigh Winner ble pågrepet i juni i fjor og erkjente straks at hun sto bak lekkasjen. Hun har tidligere jobbet som lingvist for det amerikanske luftvåpenet.

Torsdag besluttet en føderal dommer i delstaten Georgia at 26-åringen skulle dømmes til 63 måneders fengsel etter at hun sa seg skyldig. Hun risikerte i verste fall opptil ti års fengsel.

Det hemmelighetsstemplede dokumentet som Winner lekket til nettstedet The Intercept, inneholdt opplysninger om at USAs elektroniske valgsystem var blitt utsatt for russisk hacking flere ganger i forkant av presidentvalget i 2016. Delstatene som var rammet, hadde på tidspunktet for lekkasjen ikke blitt orientert om saken. Få måneder etter at Winner ble pågrepet, ble opplysningene hun lekket offentliggjort av departementet for innenlands sikkerhet etter omfattende press.

Dommen blir gitt samtidig som Trump-administrasjonen har trappet opp innsatsen for å stanse lekkasjer som har ridd Det hvite hus som en mare siden i fjor.

Winner skal ha blitt avslørt fordi The Intercept ga en kopi av det lekkede dokumentet til NSA. Dermed ble det klart at Winner var den eneste som hadde printet ut dokumentet, og som hadde vært i kontakt med pressen.