Amerikansk politi dro til likhus for åpne død manns telefon

Amerikanske politietterforskere dro i april til et likhus for å åpne en død manns telefon ved hjelp av hans fingeravtrykk. Handlingen skal ha vært en del av den taktiske etterforskningen etter at mannen ble skutt og drept av politiet i starten av april.

Forsøket på hente ut informasjon fra mannens telefon skal ikke ha vært vellykket.

– Dette er respektløst og uakseptabelt, og jeg føler meg svært krenket, sier mannens enke til den lokale avisen Tampabay.

Ikke ulovlig

Ifølge den amerikanske avisen Time skal ikke metoden politiet benyttet seg av være ulovlig, selv om amerikanske juseksperter er ganske samstemte om at etterforskningsskrittet ikke passet seg.

I juni sommeren 2017 ble det åpnet for at norsk politi kan bruke fysisk makt for å åpne en låst telefon, nettbrett eller PC.

Dermed fikk politiet nok et verktøy for å etterforske kriminelle handlinger etter at det ble gjort endringer i straffeprosessloven.

Norsk politi fikk nytt verktøy i fjor

Loven trådde i kraft allerede 1. juli 2017.

– I straffesaker kan ofte innholdet på mobiltelefoner og nettbrett utgjøre avgjørende bevis. Disse låses oftere og oftere med biometri.

– Derfor er det viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, om nødvendig ved bruk av tvang, sa daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mente i fjor sommer at den nye straffeprosessloven ikke var godt nok utredet. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Konkret sier den nye lovteksten at politiet har adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking eller beslag, å åpne datasystemet ved fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder.

– Ikke inngripende

Datatilsynet – med direktør Bjørn-Erik Thon i spissen – stilte seg skeptiske til lovendringen da digi.no snakket med ham i fjor sommer.

– Jeg synes ikke dette er veldig inngripende. Politiet må kunne ha adgang til å åpne en telefon dersom det er avgjørende for å oppklare en forbrytelse, men det er en interesseavveining som ligger der, sa direktør Thon i Datatilsynet til digi.no den gang og fortsatte:

– Å presse en finger ned mot en skanner er ikke så ille, men å tvingene folk til å åpne øynene for å låse opp en enhet føles inngripende, argumenterer Thon.

– På et eller annet tidspunkt må det bestemmes hvor mye tvang politiet har adgang til å bruke, konstaterte han.