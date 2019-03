Amerikansk presidentkandidat var med i legendarisk hackergruppe

Siden informasjonsteknologi påvirker bortimot alle deler av samfunnet vårt, vil det være en fordel for politikere å ha kunnskaper om og ikke minst interesse for slik teknologi.

Nøyaktig hvor interessert den amerikanske presidentkandidaten Beto O'Rourke er i IKT i dag, er uklart. Men han har i alle fall stått fram som en klar tilhenger av nettnøytralitet.

I sin ungdom var han derimot medlem av det som i blant omtales som USA første hackergruppe, Cult of the Dead Cow (cDc), som ble grunnlagt i 1984. Navnet skal være hentet fra et forlatt slakteri i nærheten av der cDc-grunnleggerne bodde.

Det skal være flere andre medlemmer av cDc som har bekreftet O'Rourkes medlemskap overfor en forfatter som skriver en bok om gruppen.

300 baud og BBS-er

Ifølge Reuters var O'Rourke – som egentlighet heter Robert Francis til fornavn – en utilpass tenåring som vokste opp i El Paso, Texas på 1980-tallet. For å komme i kontakt med mennesker på utsiden av nærområdet, søkte han seg til elektroniske oppslagstavler, BBS-er (Bulletin Board System). For mange var dette, inntil internett ble utbredt, den primære muligheten for elektronisk kommunikasjon.

– Da pappa kjøpte en Apple IIe og et 300 baud modem, begynte jeg å bruke BBS-er. Det var datidens Facebook. Jeg ønsket bare å være del av et fellesskap, forteller O'Rourke til Reuters.

Nøyaktig når O'Rourke ble cDc-medlem, er litt uklart. Men det er i alle fall klart at han i 1987 skrev en artikkel om penger på vegne av gruppen. Den er signert kallenavnet Psychedelic Warlord.

Presidentkandidat for Demokratene, Beto O’Rourke (46), intervjues i Mount Pleasure, Iowa samme dag som hans tidligere medlemskap i Cult of the Dead Cow ble kjent. Foto: Reuters/Ben Brewer

I 1988 sluttet O'Rourke i cDc for å begynne å studere.

Hacktivisme

De fleste hackergrupper man hører om i dag, utfører datainnbrudd på vegne av kriminelle eller nasjonalstater. cDc har handlet langt mer om hacktivisme enn om innbrudd, og da ofte med utgangspunkt i å fremme menneskerettigheter. Selve begrepet hacktivisme skal første gang ha blitt brukt av cDc-medlem i 1994, men konseptet er betydelig eldre.

Den canadiske hackeren Oxblood Ruffin mener at hacktivismen som cDc og cDc-avleggeren Hacktivismo begynte med på 1990-tallet, utgjorde den andre bølgen med hacktivisme. Den første bølgen, ifølge Oxblood Ruffin, startet med Yippies (Youth International Party) og TAP (Technological Assistance Program) allerede på 1970-tallet.

Cult of the Dead Cow skal ha definert hacking langt bredere enn det begrepet gjerne brukes om i dag. Det dreide seg i stor grad om manipulering av «noe» for å få det til å gjøre noe som det ikke var ment å gjøre. Dette «noe» kunne være nesten hva som helst, inkludert informasjon, mediene eller elektronikk.

Back Orifice

Selv om gruppens medlemmer nok har skrevet mer tekst enn de har drevet med datainnbrudd, er cDc kanskje mest kjent for programvareverktøyet Back Orifice som de kom med i 1998.

I digi.nos opprinnelige artikkel om dette verktøyet, heter det at navnet både er et poetisk navn for «rasshøl» og en parodi på navnet til serverpakken Back Office fra Microsoft.

Back Orifice var et verktøy for fjernstyring av Windows-PC-er. Greide man å lokke noen til å installere det, kunne andre boltre seg fritt inne på offerets PC via et nettverk. Programvaren skal ha vært svært diskré og dermed vanskelig for systemadministratorer å oppdage.

Port 31337

Kommunikasjonen med Back Orifice skjedde over port 31337. Tallet er også et alternativ måte å stave «eleet» på. Dette kalles gjerne for leetspeak. Også opprinnelsen til dette uttrykket er tilkjent Cult of the Dead Cow.

Tilbake til Beto O'Rourke. Ifølge Quartz finnes det ingen bevis på at O'Rourke var involvert i de tekniske bragdene til cDc. Det meste av dette skjedde tross alt etter at han hadde forlatt gruppen. Derimot administrerte en BBS, snakket om punkmusikk, lastet ned piratkopiert programvare og skrev tekstfiler.

Før han begynte i politikken i 2005, rakk han å etablere et webdesignselskap og en lokal nettavis.

