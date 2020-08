Amerikansk prestisje-superdatamaskin forsinkes av Intels brikketrøbbel

Det har lenge vært kjent at USA svært gjerne vil slå Kina i kappløpet om å få den første superdatamaskinen med exaflops-ytelse, det vil si at den kan utføre mer en milliard milliarder (en trillion) flyttallsoperasjoner i sekundet. I fjor ble det klart at amerikanske forskningsinstitusjoner har bestilt tre slike maskiner. To basert på AMD-teknologi, og én basert på Intel-teknologi.