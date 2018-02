Amerikansk sikkerhetssjef sier russiske dataangrep lyktes i liten grad

En amerikansk datasikkerhetssjef sier at russiske hackere forsøkte å ta seg inn i valgregistre i 21 delstater i 2016, men at de lyktes i liten grad.

Jeanette Manfra, som er sjef for kybersikkerhet ved USAs departement for innenlandsk sikkerhet, fastslår samtidig at det er påvist at innbruddene kom fra «den russiske regjeringen».

I et intervju med NBC News sier hun at russere før presidentvalget i 2016 forsøkte å trenge seg inn i de elektroniske velgersystemene i 21 delstater, men at de kun lyktes med å ta seg inn i «et usedvanlig lite antall».

Målet for innbruddet var blant annet systemet for registrering av velgere. Men ifølge amerikanske tjenestemenn er det ingen bevis for at registrene ble endret. De skal ikke har vært rettet mot stemmeregistrering.

Allerede i september 2016 opplyste departementet for innenlandsk sikkerhet at antatte russiske etterretningsagenter hadde rettet dataangrep mot systemer for å registrere velgere i over 20 delstater.

Innbruddsforsøkene skal ha vært rettet mot delstatene Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Texas, Virginia, Washington og Wisconsin.

Tidligere sikkerhetsminister Jeh Johnson har uttrykt bekymring for at delstatene og føderale myndigheter ikke gjør nok for å sikre det elektroniske valgsystemet mot innbrudd, men Manfra insisterer på at problemet blir tatt på alvor, og at alle delstatene kommer til å få den hjelpen de trenger.