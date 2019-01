Amerikansk søkemotor tilgjengelig i Kina igjen

I en kort melding fra Microsoft Corp. fredag opplyses det at tilgangen til tjenesten Bing er gjenopprettet for brukere i Kina, men det gis ingen årsak til det to dager lange avbruddet.

– Det er ikke første gang det skjer. Det hender av og til, bemerker Microsoft-sjef Brad Smith til Fox Business News fra Verdens økonomiske forum i Davos.

Det vakte flere reaksjoner at den siste store utenlandske søkemotoren i Kina ble kuttet tidligere i uka, enda den sensurerte søkeresultater i henhold til regjeringens krav.

Kommentarer på sosiale medier anklaget reguleringsmyndigheter for å strupe tilgangen til informasjon. Andre klaget over at de nå ble tvunget til å bruke kinesiske søkemotorer, som de sier leverer dårligere resultater.

Bakgrunn: Microsofts søkemotor stanset i Kina

Innstramming

President Xi Jinpings regjeringen har gradvis strammet inn kontrollen over nettaktiviteten i landet.

Direktoratet med ansvar for sensur av internett i Kina har ikke svart på henvendelser om saken. Spørsmålene måtte sendes på faks.

Kina har verdens største befolkning av internettbrukere, med rundt 800 millioner personer på nett.

Siden Xi kom til makten i 2012, har han forfektet ideen om regjeringens rett til å diktere hva offentligheten kan se og ikke se på nett. Kinesiske filtre blokkerer tilgangen til globale sosiale medier og plattformer, inkludert Twitter, Facebook og YouTube. Argumentene for dette er at tjenestene utgjør en trussel for nasjonal sikkerhet.

(©NTB)