Amerikanske forbrukere har betalt 3.325 (!) milliarder kroner for fiberlinjer de aldri har fått

Amerikanske forbrukere har betalt 3 325 milliarder kroner for fiberkabler de aldri har fått. Verizon, AT&T and CenturyLink har igjennom nærmere 18 år belastet amerikanske nettbrukere skatter og avgifter som aldri har blitt benyttet til formålet de var ment for. Det skriver National Economics Editorial.

Til sammen skal hver amerikanske husstand ha betalt nærmere 40 000 kroner igjennom årenes løp til skattemyndighetene og teleselskapene.

30 000 kroner per norske husstand

For å kjøre en parallell til norske forhold er gjennomsnittlig tilkoblingskostnad per husstand på rundt 30 300 kroner her på berget, ifølge tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Planen var i utgangspunktet at amerikanerne skulle gå frem som et foregangsland når det kom til internetthastigheter.

Dessverre har det gått en helt annen vei enn tenkt.

I juni var USA nede på 9. plass på listen over landene med de beste internettforbindelsene. Gjennomsnittlig opplastingshastighet i statene er på 27,64 megabit per sekund – nedlastingshastigheten var på 71 megabit per sekund.

Begredelig dekningsgrad

Selv om amerikanerne har gode hastigheter, tegner dekningsgraden på fiberutbyggingen et ganske dystert bilde.

Den er nemlig nede på hele 9,4 prosent. Til sammenligning har vi i Norge en dekningsgrad på rundt 52 prosent, ifølge tall fra Nasjonalt kommunikasjonsmyndighet.

– For første gang er antall husstander som har tilgang til bredbånd over fibernett høyere enn tilsvarende for bredbånd over kabel-TV-nett. Samtidig registreres det for første gang en nedgang i antall husstander som har tilgang til kabel-TV-nett, skrev Nkom i en pressemelding i september.

Bevilget 138 millioner kroner

I 2017 ble det bevilget 138 millioner kroner for å forbedre bredbåndsdekningen i norske kommuner. Til sammen ble det søkt om støtte for 589 millioner kroner.

Hedmark, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, Oppland og Nordland fikk alle over ti millioner kroner til å bygge ut.

Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.

Pengene som ble utdelt i 2017 skal gi så mange som 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

90 prosent med 100 Mbit

Målsetningen er at 90 prosent av norske forbrukere skal ha tilgang bredbånd med en kapasitet på minimum 100 megabit per sekund innen 2020.

Administrerende direktør Trond Skjellerud i Eidsiva bredbånd. Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Det målet har høstet reaksjoner.

– Det er bra at vi har satt en ambisjon for Norge samlet, men ved å sette en nasjonal ambisjon mister vi av syne at det kan bli fylker eller regioner som er langt unna å tilby 90 prosents dekning, samtidig som Norge totalt innfrir på sin målsetting.

– Derfor mener jeg at det bør settes en målsetting også på fylkesnivå, sa administrerende direktør Trond Skjellerud i Eidsiva bredbånd under et foredrag Telecom World-konferansen tidligere i høst skriver vårt søsternettsted Inside Telecom.

Ved å si at hvert enkelt fylke skal ha en dekningsgrad på 90 prosent, vil resultatet bli et helt annet enn det vi oppnår ved å sette et samlet mål for landet sett under ett, mener Skjellerud.