Amerikanske medier: Microsoft sparker tusenvis av ansatte i hele verden

Microsoft er i gang med å skalere ned driften i hele verden. Det skriver Techcrunch. Foreløpig er det ukjent om selskapet vil kutte stillinger også i Norge.

Ifølge det amerikanske IT-nettstedet kommer mye av restruktureringen i Microsoft på skysiden i salgsavdelingene. I tillegg skal den amerikanske IT-giganten ta ned fokuset på små og mellomstore bedrifter.

Største restrukturering på mange år

Tidligere denne uken skrev flere andre amerikanske nyhetsmedier om den påståtte nedskaleringen i IT-giganten. Puget Sound Business Journal, Bloomberg og The Seattle Times melder alle om Microsoft går inn i sin største restrukturering på mange år.

Reorganiseringen skal komme som en følge av at Judson Althoff og Jean-Philippe Courtois inntok lederposisjoner i fjor.

Althoff har gått ut offentlig og uttrykt sin misnøye med hvordan Microsoft har styrt salgsdelen av skuta.

Microsoft-toppen har blant annet uttalt at han vil gjøre endringer på salgssiden, og at han vil at Azure skal være hovedprioritet for Microsoft i årene som kommer.

Har kuttet tusenvis allerede

Techcrunch skriver at Microsoft kommer til å varsle om restruktureringene allerede i løpet av neste uke. Selskapet ønsker ikke å kommentere påstandene overfor det amerikanske teknologinettstedet.

Det er ikke første gang Microsoft kutter hardt. I 2016 annonserte IT-giganten at de skulle si opp rundt 4 500 ansatte.

Året før kuttet de 7 800 jobber da verdien av Microsoft-eide Nokia ble skrevet ned med nesten 63 milliarder norske kroner.

digi.no har prøvd å få en kommentar fra Microsoft Norge uten hell.