Amnesty mener trakassering av kvinner på nett utfordrer menneskerettighetene

En rapport fra Amnesty International mener trakassering over nettet er en utfordring for kvinners rettigheter og ytringsfrihet.

I løpet av 2017 skal 7,1 prosent av alle tweets sendt til et utvalg på 778 kvinnelige journalister og politikere ha vært problematiske eller trakasserende.

Dette tilsvarer 1,1 millioner tweets, eller én hvert trettiende sekund gjennom hele året.

Svarte kvinner mest utsatt

Organisasjonen publiserte funnene fra «Troll patrol», et prosjekt i samarbeid med programvareselskapet Elemental AI, rett før jul.

Prosjektet skal ha gjennomgått 14,5 millioner tweets sendt til 778 kvinnelige journalister og politikere fra USA og Storbritannia i løpet av 2017.

Funnene viser at fargede kvinner – svarte, asiatiske, latinamerikanske og kvinner med blandet etnisk opphav – hadde 34 prosent større sjanse for å bli utsatt for trakasserende tweets enn hvite.

Aller mest utsatt er svarte kvinner, med 84 prosent høyere risiko enn hvite. Her er over én av ti tweets problematiske eller trakasserende.

Funnene viser også at kvinnelige politikere på venstresiden har større sjanse for å bli utsatt for trakassering enn de på høyresiden.

For journalistene er det imidlertid motsatt: Kvinner som jobber i høyreorienterte medier er nevnt i 64 prosent flere problematiske og trakasserende tweets enn de som jobber for venstreorienterte medier.

Mener Twitter ikke tar ansvar

6500 frivillige og tre eksperter på vold og mishandling av kvinner vurderte hvorvidt nærmere 300 000 tweets inneholdt problematisk eller trakasserende innhold.

Ved hjelp av Elemental AI ble deretter dette datasettet brukt som grunnlag til å analysere alle tweets i tidsperioden hvor de 778 kvinnene ble nevnt.

Rapporten påpeker at tweets fra januar til desember 2017 ble samlet inn i mars 2018, og at analysen ikke inkluderer tweets som innen da hadde blitt slettet, eller tweets fra brukere som hadde blitt deaktivert.

De mener det dermed er grunn til å tro at de reelle tallene er enda høyere.

Amnesty International mener Twitter mislykkes i å ta ansvar for at kvinners rettigheter respekteres.

De publiserte i mars en rapport med navn «Toxic Twitter: Violence and abuse against women online», og prosjektet «Troll patrol» var en slags forlengelse av funnene i denne rapporten.