Alt vel, bedre enn tidligere og på vei til å bli enda bedre, er en forkortet konklusjon over norske mobilnett i fjor

Simula Metropolitans Center for Resilient Networks and Applications (CRNA) har siden 2013 gjort målinger av norske mobilnett. Målingene utføres av et hundretalls målepunkter plassert over store deler av Norge. Det er ikke mobiler som står for målinger, men PCer med programvare og utstyr for å logge alle parameterne.

Målingene publiseres det hvert år i en rapport som beskriver den brukeropplevde stabiliteten og ytelsen i mobilnettene. Årets rapport er den åttende i rekken, og er basert på målinger foretatt i det spesielle fjoråret.

Måler ulike parametere

Har fasiten: Ahmed Elmokashfi er ansvarlig for Simulamets nye rapport om hvor robuste i norske mobilnett var i fjor. Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

– Vi måler både Telenor, Telia og Ice og i tillegg til hastigheten måler vi stabiliteten på tilkoblingen og pakketapet. Utstyret vi bruker er basert på Cat 6 som gir oss en teoretisk grense på 300 Mbit/s. I praksis er den halvparten eller litt mindre. Det finnes mobiler som kan ta inn høyere hastigheter, men til vårt formål gir Cat 6 gode målinger, sier Ahmed Elmokashfi, ansvarlig for rapporten og leder i CRNA.

Når de måler lar de oppkallingen selv bestemme teknologien. I fjor var det så å si bare 4G. 2G og 3G er det svært lite av.

Gjennom alle årene jeg har drevet med dette har vi sett forbedringer, sier han.

Raskere: Utvikling i ned- og opplastingshastighet 2016-2020. Foto: Simulamet

Hastigheten har gått opp og stabiliteten er forbedret, men den ser ut til å flate ut nå. Målingene viser også at det stadig blir færre pakketap i nettverkene. Det er fremdeles Telenor som har det raskeste nettet og lavest pakketap, men forskjellene blir mindre. På tilkoblingsstabilitet er det omvendt. Der er det Ice som er best med Telia på andreplass.

Raskest

Målingene til Simulamet viser vesentlig lavere hastigheter enn det Ooklas målinger tyder på, men det skyldes at de har benyttet Cat 6-baserte målinger siden starten. Det gir et godt sammenlikningsgrunnlag over tid. Den gjennomsnittlige medianhastigheten de målte i fjor for Telenor var på 24,9 Mbit/s. For Telia var hastigheten 21,1 Mbit/s og for Ice 17,6 Mbit/s.

5G

For første gang har Simulamet også målt forbindelsen på 5G og Elmokashfi konkluderer at dette er «work in progress».

– Det kommer en veldig stor ytelsesforbedring med 5G, men ennå er måler vi et ganske ustabilt nett. Vi er jo i en overgangsfase hvor 4G og 5G deler kjernenettet. Det er først når 5G får sitt eget kjernenett at vi kan forvente store forbedringer. Det er da vil se de virkelig lave svartidene, muligheten til skivedeling og stabilt høy hastighet.

Målingene viser at Telia er i ferd med å få 5G-nettet til å fungere. Hos Telenor ble det ikke målt så mange steder og målingene var litt usikre. Derfor oppgis et ingen resultater.

Når 5G er på plass får det norske mobilnettet en veldig stor kapasitetsøkning og mange andre fordeler. Hva alt dette skal brukes til er ikke Elmokashfi sikker på, men som vanlig finner noen på noe som folk vil ha og som krever mye kapasitet.

– Kanskje dette vil gi oss nye muligheter med VR og AR. Anvendelser som IoT og selvkjørende biler vil ikke belaste kapasiteten mye. Her er det lav forsinkelse som teller. Biler må uansett stå i forbindelse med edge-servere og vil ikke belaste kjernenettet så mye, sier han.

God plass

Rapporten har også sett på metningen i nettet. Det vil si hvor belastet nettet er. For å gjør det sender de små og store datapakker. Hvordan forsinkelsen er gjør det mulig å beregne hvordan metningen er. Både i radionettet og i den faste delen av nettet. Her er det Telenor som leder med minst metning i byområder. På landet er Ice helt suveren med nesten ikke målbar metning.

Lite metning i mobilnettene: Metning i tettbygde versus spredtbygde strøk Foto: Simulamet

I rapporten heter det at 40-50 % av metningen skyldes manglende kapasitet i radioaksessnettet. Denne andelen er høyest hos Telenor og lavest hos Ice. Om lag 30 % av metningen kan tilskrives manglende kapasitet i mobilkjernenettet, mens 20-30 % skyldes begrenset kapasitet i forbindelsen mellom mobilnettene og måletjeneren.

På tross av noen få prosent med metning er det generelt er det svært god kapasitet i norske mobilnett, sier Elmokashfi.

Bredbånd via satellitt

Nytt i år er at rapporten har sett på bredbånd via satellitt. Noen bor jo der det ikke er mobildekning og når kobbernettet forsvinner kan man bli avhengig av en satellittforbindelse. Norge er dekket i tre regioner fra geostasjonære satellitter. En i øst, en i vest og en i nord. Det er dekningen over Østlandet som er mest belastet og hastigheten varierer typisk mellom 10 og 40 Mbit/s.

– Dette kan bli bedre når vi får dekning fra store antall lavtflyvende satellitter og fra fast bredbånd over 5G, sier han.