Slik blir fremtidens mobiltelefon

Kunstig intelligens gjorde for alvor sitt inntog i mobiler med Googles telefoner. Nå følger Samsung opp, i samarbeid med Google. De nye S24-telefonene har en masse KI-funksjonalitet. Noe fungerer uten nettforbindelse, mens andre funksjoner kjøres i skyen på enda mer avanserte algoritmer. Her kan telefonen raskt gi et sammendrag av en lengre tekst for dem som trenger en kjapp oversikt.