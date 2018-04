Anders (26) og Frode (26) får en mill. for å lage automatiske nettsøk

Denne uken ble det klart at 13 studentgründere får én million kroner hver i støtte fra Forskningsrådet. Blant mottakerne er omtrent halvparten IKT-prosjekter.

Frode Opdahl (26) og tech-oppstarten Keenious er definitivt i denne kategorien med en løsning for automatiske nettsøk basert på kunstig intelligens.

I fjor var han ferdig uteksaminert fra sivilingeniørstudiet i informatikk ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Ideen er basert på en maskinlæring-algoritme han utviklet til masteroppgaven.

– Det er komplisert, men det vi prøver å lage skal gjøre det enklere å hente informasjon fra nettet og spesielt for studenter som sitter og skriver oppgave, sier Opdahl til digi.no.

Keenious lager smarte tekstsøk med egenutviklet algoritme. Fra v. Anders Rapp og Frode Opdahl. Foto: Forskningsrådet

Automatisk skrivehjelp

Ambisjonen er å indeksere alle tilgjengelige forskningsartikler, Wikipedia og over 100 millioner dokumenter fra internett.

Senere kan det også bli aktuelt å indeksere nyhetsartikler, men det ligger i så fall lengre fram i tid, forteller gründeren.

Fra start har de imidlertid valgt å lage en prototype med hele den engelske utgaven av nettleksikonet.

– Når du skriver skal løsningen finne andre artikler om cirka samme tema. Du får automatisk forslag til hvordan ta teksten videre.

Verktøyet skal analysere teksten du mater inn i sanntid rett i skriveprogrammet. Det blir laget add-ons til både Google Docs og Microsoft Word.

I motsetning til et googlesøk med noen fraser eller søkeord skal løsningen søke opp utdypende informasjon basert på hele teksten du mater inn. Eller deler av teksten.

– Det kan være et avsnitt du har skrevet som er litt kort. Da kan du velge det avsnittet og fokusere søket der for en masse forslag eller mer informasjon og flere referanser, sier Opdahl.

Han ser for seg flere bruksområder utover den nevnte hovedfunksjonaliteten. Det kan for eksempel dreie seg om plagiatkontroll, som kan være nyttig for utdanningsinstitusjoner som vil avdekke fusk i oppgaver.

Prototyp ga mersmak

Medgründer Anders Rapp og Frode Opdahl har begge gått gründerskolen og jobbet som interns i Silicon Valley med markedsavklaringsstøtte fase 1 fra Innovasjon Norge.

– Vi har foretatt markedsundersøkelser i USA og Storbritannia og vist fram en prototype av systemet der som ga veldig gode tilbakemeldinger, sier Opdahl.

Videre forklarer han at de trener opp en modell basert på mange millioner dokumenter. Algoritmen skal ikke bare fange opp ord, men også lære seg forskjell på hvordan tekstene er skrevet og hva slags dokumenttype det dreier seg om, som at kilden for eksempel er en forskningsartikkel.

– Skriver du en teknisk artikkel om biler, så har du ikke lyst til å bli anbefalt en artikkel om bilferie eller kjøregleden ved bil. Vi ser ikke bare på ordene, men også stilen teksten er skrevet på.

Fant et ledig domene

Keenious håper å kunne lansere produktet i løpet av året, en gang før jul. Det er i hvert fall planen slik den ser ut i dag.

– Vi ønsker å ta betalt for produktet, men tenker kanskje en freemium-modell uten at vi helt har bestemt oss. Det er i hvert fall viktig at folk kan få prøve før de er villige til å betale.

Navnet til bedriften er ment å være en miks av «genious» og «keen».

– Det høres litt ut som genious og dessuten var dotcom-adressen ledig. Det var en veldig stor faktor, ler Odahl.