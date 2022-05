I forbindelse med selskapets I/O-konferanse avduket Google det som skal bli en stor oppgradering av brukeropplevelsen med Android Auto. Hele brukergrensesnittet skal være redesignet.

Android Auto er Googles mest utbredte teknologi for underholdning og nyttetjenester i biler. Den gjør det mulig å koble Android-mobiler til infotainmentsystemet i kompatible biler, enten med en USB-kabel eller trådløst med Bluetooth og Wifi. Dermed kan tilpassede apper vises og kontrolleres via den innebygde skjermen i bilen.

Blant annet Motorola tilbyr en USB-basert adapter som støtter trådløs tilkobling i biler som ikke støtter dette fra før. Den selges også i Norge.

Ifølge Google finnes det mer enn 150 millioner biler i verden som har støtte for Android Auto. Mange har også støtte for Apples tilsvarende teknologi, Carplay.

Oppsplittet skjermflate

Det som er hovednyheten i den kommende utgaven, er oppsplitting av skjermflaten, slik at brukeren kan se og kontrollere flere apper på en gang, i stedet for å bare vise én om gangen.

Det er først og fremst tre ting bilister bruker Android Auto til: navigasjon, multimediaavspilling og kommunikasjon. I den kommende utgaven av Android Auto vil man ha tilgang til å se og betjene apper innen alle de tre kategoriene på en gang.

Dette skal fungere på tvers av alle skjermstørrelse og -oppløsninger.

I tillegg skal en del mye brukt funksjonaliteten gjøres enklere tilgjengelig, ofte med bare ett trykk på skjermen. Dette gjelder blant annet det å svare på meldinger med en foreslått beskjed og å ringe opp favorittkontaktene. Det skal også være enkelt å dele forventet ankomsttid med en kontakt og å spille av musikkanbefalinger.

I tillegg støttes talekommandoer, slik som nå.

Innebygd Android

Google tilbyr også løsningen Android Automotive OS, som i praksis er Android installert i bilen. Da behøver man ikke bruke en smartmobil for å vekke funksjonaliteten til live. Foreløpig er det bare et begrenset antall bilprodusenter som har valgt å gå for denne løsningen i enkelte modeller. Google nevner sju i denne videoen: Ford, General Motors, Honda, Nissan, Polestar, Renault og Volvo.

Enklere utvikling

Skjermen til infotainmentsystemer i biler kommer i mange ulike formfaktorer. Det kan være en utfordring for apputviklere. Foto: Google

Som nevnt må appene som kan brukes i Android Auto (og Android Automotive OS) være spesielt tilpasset, noe som anses som temmelig komplekst. Trolig er dette en medvirkende årsak til at utvalget er relativt begrenset, i tillegg til at Google begrenser hvilke kategorier av apper som støttes.

Google opplyser nå at det har kommet på plass nye programmeringsgrensesnitt og maler for både Android Auto og Android Automotive OS gjennom Car App Library 1.3, noe som skal forenkle integrasjonen.

I tillegg planlegger Google å åpne for nye appkategorier som kan brukes når bilen står stille, i første omgang videoapper og nettleserapper.