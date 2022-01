Android-mobiler får av-bryter for 2G. Kan forhindre avlytting med IMSI-fangere

Med støtte for både 4G og 5G er det sjelden at moderne smartmobiler har behov for å koble seg på det gamle 2G-nettet. Det er mange fordeler med de nyere teknologiene, inkludert bedre sikkerhet.

Fare for avlytting

Nettopp sikkerheten kan være en god grunn til å skru av støtten for 2G på mobilene til daglig. Denne generasjonen av mobilnettet støtter bare svak kryptering og mangler støtte for autentisering av basestasjonen som mobilene kobles til. Dermed er det fullt mulig for alle med rett utstyrt å sette opp falske basestasjoner, også kalt for IMSI-fangere eller Stingrays.

Det er ikke mange år siden flere slike falske basestasjoner skal ha blitt funnet i Oslos sentrum.

Dersom en mobiltelefon velger å koble seg til den falske basestasjonen, som for eksempel er plassert rett på utsiden av en avisredaksjon og bare støtter 2G, så vil forbindelsen i mange tilfeller kunne tvinges ned på 2G-nivået. Dersom brukeren av mobilen samtidig snakker i telefonen, kan det være mulig for den som kontrollerer den falske basestasjonen, å avlytte samtalen.

Kan vanligvis ikke skrus av

Det er ingen mulighet til å skru av bare 2G på en helt oppdatert mobil i Samsung Galaxy S21-serien. Foto: Digi.no

På mange av dagens mobiler er det mulig å deaktivere støtten for de nyeste mobilteknologigenerasjonene, men ikke støtten for bare de eldste. Det er ikke først og fremst programvaren på mobilene som er årsaken til denne mangelen. Det er rett og slett maskinvaren som ikke støtter dette. I alle fall den i litt eldre mobiler.

Nå skal det ha skjedd en endring på dette området. Rettighetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) har ifølge Bleeping Computer oppdaget en endring som har dukket opp på enkelte Android-mobiler – i alle fall noen av Googles egne Pixel-mobiler og enkelte nyere Samsung-mobiler.

Endringen gjør det mulig å skru av 2G-støtten for alle formål bortsett fra nødtelefoner.

EFF skriver i et blogginnlegg at funksjonaliteten ikke støttes av alle mobiloperatører eller Samsung-mobiler. Så selv om du har en temmelig ny Samsung-mobil med Android 12, er det ikke sikkert at muligheter er der.

Ifølge EFF er det ingen av Apples mobiler som støtter dette. Brukerne oppfordres dog til å be Apple innføre slik støtte.