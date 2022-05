Microsoft opplyste her om dagen at Windows Subsystem for Android, som er en del av Windows 11, skal oppgraderes med en hel del ny funksjonalitet og forbedringer. Systemet gjør det mulig å kjøre et utvalg av Android-apper i Windows 11, men det kreves at appene installeres fra Amazon Appstore, som for Windows 11 foreløpig kun er tilgjengelig i USA*.

Inntil Windows Subsystem for Android blir noe særlig nyttig for norske brukere, vil det trolig være et langt mer modent system.

Android 12.1

Blant det som nå loves, og som kan testes av Windows Insiders-brukere i Dev-kanalen, er at systemet har blitt basert på Android 12.1. Trolig er dette det samme som Google kaller Android 12L, som er den nyeste Android-versjonen som er lansert. Denne inkluderer blant annet forbedringer knyttet til bruk på større skjermer (nettbrett og oppover), noe som også kan komme til nytte når det hele skal kjøres på en PC.

Blant det som ellers nevnes som nyheter i en kommende versjon av Windows Subsystem for Android, er mer avanserte nettverksfunksjonalitet. Blant annet skal det bli mulig for apper å spille av musikk på høyttalere eller å konfigurere sikkerhetskameraer eller andre smarthjemenheter, i det samme lokalnettet som PC-en.

Appen for innstillinger i Windows Subsystem for Android har blitt redesignet fra bunnen av og skal gjøre det enklere å finne innstillingen man leter etter, blant annet gjennom bedre gruppering av innstillingene.

Det loves også mer integrasjon med brukergrensesnittet i Windows 11. Blant annet vil brukerne kunne se i systemstatusfeltet i Windows 11 om apper benytter ressurser som kamera, mikrofon og posisjon.

Microsoft har ikke oppgitt noe tidspunkt for når den nye versjonen av Windows Subsystem for Android vil rulles ut til alle, men det er ikke usannsynlig at den kommer til høsten, samtidig med den neste store oppdateringen til Windows 11.

Oppdatert 25.05.2022: Microsoft kunngjorde tirsdag at antallet land som har tilgang til Amazon Appstore i Windows 11 skal utvides med fem mot slutten av året: Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia og Tyskland.