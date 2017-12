Angrep kritisk infrastruktur med ny skadevare og utløste nødstopp

Et nytt sofistikert og alvorlig kyberangrep rettet mot kritisk infrastruktur er oppdaget av IT-sikkerhetsfirmaet Fireeye.

I angrepet inngår en avansert skadevare døpt Triton, som er spesielt rettet mot Triconex, et sikkerhetssystem for industrielle kontroll- og prosessystemer, som er levert av det multinasjonale industrikonsernet Schneider Electric.

Triton-skadevaren er et avansert rammeverk spesielt laget for å manipulere Triconex Safety Instrumented System eller såkalte SIS-kontrollere. Slike sørger for at blant annet maskinutstyr, roboter, ventiler og motorer mottar styringsdata innenfor fastsatte parametre.

Atomanlegg, olje og gass

Fireeye gikk torsdag ut med funn fra angrepet, som har rammet en kunde verken de eller Schneider ønsker å identifisere. Schneider har på sin side bekreftet hendelsen i et eget sikkerhetsvarsel datert onsdag, altså dagen før.

Reuters melder at et annet sikkerhetsselskap Dragos sier angrepet var rettet mot en virksomhet i Midtøsten, mens en tredje aktør Cyberx mener at offeret er i Saudi-Arabia.

Hvem som står bak angrepet er ukjent, men Fireeye mener det må dreie seg om en statlig aktør. Det grunngir de med målrettingen mot kritisk infrastruktur, vedvarende tilstedeværelse forbundet med såkalte APT-trusselaktører, ingen opplagte økonomisk motiver, samt de tekniske ressursene påkrevd for å skape den målrettede skadevaren.

Utløste nødstopp - men ingen skade

Hackere brøt seg inn via fjerntilgang på en Windows-arbeidsstasjon for styring av en SIS-kontroller. Det er brukt teknikker for å unngå oppdagelse, som kjøring av skadevaren i minnet fremfor fra disk. Angriperne må ha forberedt seg godt, mener Fireeye. Under hendelsen oppsto en feilstatus på noen av kontrollene, noe som førte til en automatisk nedstengning av industriprosessen og vekket mistanke.

Den manipulerte applikasjonskoden skal ha feilet i en valideringssjekk. Fireeye antar at angriperne var inne i nettverket for å drive rekognosering. De mener hackerne ikke hadde til hensikt å bli oppdaget før de hadde lyktes med å påføre fysisk skade på industrisystemet.

– Selv om bevisene indikerer at dette var en isolert hendelse, fortsetter vi å granske om det kan være ytterligere angrepsvektorer. Det er viktig å påpeke at i dette tilfellet så gjorde Triconex-systemet det det er ment å gjøre, nemlig å stenge ned anlegget på en trygg måte. Ingen skade ble påført kunden eller miljøet, opplyser Schneider Electric i sitt varsel.

Frykter flere angrep

Triconex er i drift ved over 13 000 installasjoner i dag, kan vi lese på Schneider Electric sine norske hjemmesider.

Sikkerhetseksperter Reuters har snakket med sier at løsningen er utbredt i kraftbransjen, inkludert atomanlegg, samt innen olje- og gass.

Nyhetsbyrået siterer også sjef for trusseletterretning i Dragos, Sergio Calagirone, som frykter at hendelsen vil utløse flere angrep på industrielle prosessystemer.

– Dette er et historisk vendepunkt. Andre vil etter hvert forsøke å kopiere denne typen angrep, sier Caltagirone.

Hendelsen og skadevaren er blant en håndfull kjente tilfeller ment å påføre fysisk skade eller å ødelegge kritisk infrastruktur ved hjelp av digitale angrep. Andre eksempler er Stuxnet, som klarte å sabotere sentrifugene Iran bruker til å anrike uran, og Blackenergy som slo ut strømnett i Ukraina.

Digi.no har fredag stilt Schneider Electric Norge noen spørsmål, blant annet om utbredelsen av Triconex her til lands, og vil oppdatere saken ved svar.