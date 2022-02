Anklaget av guvernør for HTML-«innbrudd». Nå er saken avgjort

Journalisten som oppdaget at persondata om drøyt 100.000 lærere lå blottlagt i en sårbar webapplikasjon vil ikke bli straffet for «dåden».

Det var i oktober at en redaksjonell utvikler ved lokalavisen St. Louis Post-Dispatch ble anklaget for datainnbrudd etter å ha avdekket et sikkerhetshull.

Snoking i HTML-kildekoden av en kriminell hacker, mente guvernør Mike Parson i den amerikanske delstaten Missouri, som krevde at forholdet måtte straffeforfølges.

Påtalemyndigheten i Cole County har bestemt seg for å legge ballen død. Fredag kom avgjørelsen om ikke å reise tiltale, melder Associated Press.

I en uttalelse sier aktor at «det kan diskuteres» om det er begått lovbrudd eller ikke, men at kjernen i det som ble etterforsket har latt seg løse utenfor rettsapparatet.

– Som sådan er det ikke i innbyggernes interesse å bruke betydelige ressurser og skattebetalernes penger på å forfølge en siktelse for en kriminell forseelse i denne saken, konstaterer distriktsadvokat Locke Thompson.

– Politisk forfølgelse

Reporteren som avslørte sikkerhetshullet i den offentlige webløsningen heter Josh Renaud. På fredag valgte han selv å stå fram med en uttalelse.

– Påtalemyndighetens beslutning er en lettelse, men det retter ikke opp skaden denne saken har påført meg og min familie, skriver han.

Renaud er stolt over å ha avslørt et kritisk sikkerhetshull, som førte til at delstaten måtte ta grep for å sikre lærernes persondata bedre enn før.

– Mine handlinger var helt lovlige og i tråd med etablerte journalistiske prinsipper. Likevel ble jeg feilaktig beskyldt av guvernør Mike Parson for å være en «hacker» under en TV-sendt pressekonferanse og pressemeldinger sendt til alle lærere i hele delstaten. Dette var en politisk forfølgelse av en journalist, rett og slett.

Den siste tiden med anklagene hengende over ham har vært en av de vanskeligste i en nærmere 20-årig karriere som journalist, skriver Josh Renaud.

Nå frykter han at truslene om straffeforfølgelse kan få en nedkjølingseffekt, som kan gjøre det mindre sannsynlig at andre melder ifra om sikkerhetsfeil de måtte finne i delstaten.