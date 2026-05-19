Annenhver nordmann frykter sabotasje mot mobilnettet

Annenhver nordmann er bekymret for at mobilnettet kan bli satt ut av drift som følge av sabotasje, ifølge en ny undersøkelse Infact har gjort for Telenor.

Bakgrunnen er et skjerpet trusselbilde, der blant andre Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har advart om at Norge bør være forberedt på sabotasje av infrastruktur.

I PSTs trusselvurdering for 2026 skriver de blant annet at russisk etterretning kan se seg tjent med å utføre sabotasjeaksjoner mot mål i Norge. Der advarer de også mot kinesiske etterretningsaktører.

Investert 14 milliarder

Telenors undersøkelse viser at mange blir urolige dersom mobildekning og internett forsvinner. 43 prosent sier de blir bekymret etter tre timer eller mindre uten nett.

De yngste reagerer raskest. Blant personer mellom 18 og 29 år sier halvparten at de blir bekymret etter kort tid uten nett, mens tallet blant dem over 65 år er 34 prosent.

– Telenor står klar til å håndtere de aller fleste utfordringer og kriser, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, i en pressemelding.

Engebretsen forklarer at selskapet har styrket investeringene i beredskap og sikkerhet de siste årene.

De siste fem årene har Telenor investert 14 milliarder i modernisering og sikring av nettene sine.

Rustet opp gamle anlegg

Gamle fjellanlegg fra den kalde krigen spiller fortsatt en viktig rolle i det norske mobilnettet.

Ifølge Telenor er deler av den mest kritiske infrastrukturen plassert i anlegg inne i fjell, nettopp for å tåle alvorlige hendelser og angrep.

Selskapet sier de de siste årene har brukt store summer på å ruste opp og modernisere disse anleggene i møte med et mer alvorlig sikkerhetsbilde.

Telenor trekker frem flere tiltak for å håndtere kriser, blant annet reserveanlegg, batteribackup på basestasjoner og regionale lagre med teknisk utstyr.