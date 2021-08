Ansetter en av Norges fremste sikkerhetseksperter: – Det er mulig å beskytte seg mot angrep

IT-sikkerhet og forebygging av sikkerhetshendelser blir en viktig del av jobben for Kim Hansen, som i august begynte som systemarkitekt i Sicra. Hansen har etter mer enn 20 år i bransjen blitt et kjent navn for mange i sikkerhetsmiljøet i Norge. Han startet i sin tid med å jobbe som tekniker og instruktør på Watchguard-brannmurer, før han senere begynte å jobbe med sikkerhetsløsninger fra Palo Alto Networks.