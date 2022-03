Antatt Revil-hacker er utlevert til USA

22 år gamle Yaroslav Vasinsky ankom Dallas i Texas 3. mars – utlevert fra Polen og anklaget for å ha angrepet IT-selskapet Kaseya med løsepengevirus. Dette angrepet hadde store konsekvenser for flere tusen selskaper i juli 2021.

Blant selskapene rammet av angrepet på Kaseya , var Coop i Sverige – som måtte stenge 800 butikker. Angrepet rammet ingen norske bedrifter, men norske IT-eksperter fra Visma bidro for å gjenopprettet systemene.

Kaseya ble i lys av angrepet også anklaget for å ta IT-sikkerhet dårlig.

Betalte 11 millioner dollar for nøkkel

Ifølge tiltalen fra august er Vasinsky anklaget for å stå bak angrepet på Kaseya samt en rekke andre angrep. Revil er også anklaget for angrepet på den amerikanske mat-grossisten JBS, som betalte 11 millioner dollar for å få tilgang på dekrypteringsnøkkelen til nettverket.

Riksadvokat Merrick Garland uttalte til ZDnet.com i november at Vasinsky var en av hjernene bak Revil-løsepengeviruset og at han har vært med i gruppen siden senest 2019. I den perioden skal han, ifølge Garland, ha utført minst 2500 angrep. Det amerikanske justisdepartementet hevder at 22-åringen har tjent 2.3 millioner dollar i løsepenger etter å ha bedt om totalt 760 millioner dollar til sammen på tvers av alle angrepene.

Har fryst 6,1 millioner dollar

I forbindelse med arrestasjonen av Vasinsky har amerikanske myndigheter også fryst 6,1 millioner dollar som de kunne spore tilbake til en annen hacker innblandet i Revil.

Blir Vasinsky dømt på alle punkter han er siktet for, kan han potensielt vente seg fengsel resten av livet.