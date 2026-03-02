Anthropic varsler søksmål etter Pentagon-utestengelse – OpenAI inngår Pentagon-avtale

Pentagon-sjef Pete Hegseth kastet fredag Anthropic ut og begrunnet det med at selskapet nå er en «risiko i forsyningsleddet for nasjonal sikkerhet». Pentagon ville ha fri tilgang til å bruke Anthropics KI-teknologi til bruk i masseovervåking og til bruk i fullstendig autonome våpensystemer.

– Med umiddelbar virkning kan ingen kontraktør, leverandør eller partner som samarbeider med USAs militære, gjennomføre noen som helst slags kommersiell aktivitet med Anthropic, sa Hegseth i en uttalelse da han stemplet selskapet som «en forsyningsledd-risiko for nasjonal sikkerhet».

Gikk ikke med på krav

Anthropic ville ikke gå med på Pentagons krav. Selskapet begrunner det med at kravene bryter med selskapets retningslinjer for KI-bruk. Nå varsler selskapet søksmål mot Pentagon.

– Ingen form for skremsel eller straff fra forsvarsdepartementet vil få oss til å endre mening om innenlandsk masseovervåking eller fullstendige autonome våpen. Vi skal utfordre enhver kategorisering som risiko i forsyningsledd, i retten, står det i en uttalelse fra Anthropic.

Pentagons beslutning kom noen timer etter at president Donald Trump beordret alle føderale etater til å skrinlegge samarbeid med Anthropic.

Kort tid etter uttalelsen fra Anthropic kunngjorde OpenAIs toppsjef Sam Altman at hans selskap har inngått en avtale med Pentagon om å bruke OpenAIs KI-modeller i klassifiserte skybaserte nettverk.

– I alle våre møter har forsvarsdepartementet vist stor respekt for sikkerhet og et ønske om å være partner for å oppnå en best mulig løsning, sa Altman.