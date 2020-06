Antirasistiske organisasjoner utsatt for bølge av DDoS-angrep

Det er Cloudflare som melder om utviklingen. Selskapet, som detekterer og blokkerer slike angrep, opplyser i et blogginnlegg at interesseorganisasjoner mot rasisme har hatt en svimlende økning på hele 1120 ganger flere tjenestenektangrep etter Floyds død (graf nederst i saken).

Tjenestenektangrep (DDoS – Distributed Denial of Service) er et angrepsverktøy der angriperen prøver å overbelaste en nettside med nok falske «brukere» til at den bryter sammen.

Nettsteder tilhørende amerikanske myndigheter og det amerikanske militæret opplever også en viss, men langt mer moderat økning i slike angrep, på henholdsvis 1,8 og 3,8 ganger så mange som før.

Økningen skjer like etter hackergruppen Anonymous erklærte sin støtte til demonstrantene. Anonymous har tidligere ofte tatt i bruk DDoS-angrep.

«Vi ser at protester og vold i den virkelige verden ofte går hånd i hånd med angrep på internett», skriver Cloudflares administrerende direktør Matthew Prince og teknologisjef John Graham-Cumming i blogginnlegget.

«Dessverre viser nyere historie at de som uttaler seg mot undertrykkelse vil fortsette og utsettes for dataangrep med hensikt å prøve og tie dem», skriver de.

Den brutale pågripelsen av den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd, som førte til hans død, har skapt uro og demonstrasjoner mot rasisme og politivold i hele USA den siste uken. De fire politimennene fra pågripelsen er nå siktet for drap og medvirkning til drap.

Markeringer har vært avholdt også i flere deler av verden, inkludert i Oslo og andre steder i Norge fredag ettermiddag.