AP: Hackere angrep 195 nettsteder tilknyttet Trump i 2013

Nyhetsbyrået AP, som sammen med eksperter på datasikkerhet har gransket saken, skriver at dataangrepene kan ha blitt utført av hackere i Russland.

– Omdirigert til russiske servere

Trump Organization benekter at de aktuelle domenene er blitt kompromittert. Ifølge nyhetsbyrået ble den siste av adressene som hadde blitt utsatt for innbrudd, reparert først forrige uke – etter at AP kontaktet Trump-leiren om saken.

Etter det angivelige angrepet ble datamaskiner som besøkte de Trump-tilknyttede nettadressene, uvitende omdirigert til servere i St. Petersburg i Russland, skriver nyhetsbyrået lørdag.

Skadevare

Ifølge datasikkerhetseksperter inneholdt disse serverne skadelig programvare som vanligvis brukes til å stjele passord eller holde igjen filer for løsepenger. Det er uklart om noen av nettsidens besøkende ble utsatt for slikt.

Hvem hackerne var og hva slags motiv de hadde, er også et mysterium. Men oppdagelsen utgjør en ny omdreining i den russiske hackersaken, skriver AP.

Inntil nå har den dreid seg mest om det amerikanske etterretningstjenester har slått fast var en russisk innsats for å svekke demokraten Hillary Clinton til fordel for Trump i presidentvalget.

Det er ikke kjent om hackerne som skal ha brutt seg inn i Trump-nettstedene er de samme som stjal eposter fra Demokratene og satte partiet i forlegenhet under innspurten av fjorårets valgkamp. Om de handlet på vegne av den russiske regjeringen, er også ukjent.