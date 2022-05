Et selskap som skal gjøre det enklere å utvikle sikre autonome kjøretøyer, har de siste årene klart å fange bilindustriens oppmerksomhet. Apex.ai, med base i Palo Alto i Silicon Valley, har siden starten i 2017 fått inn over 70 millioner dollar i kapital og ekspandert rask. Nå åpner de et kontor i Göteborg for å kunne lokke til seg spisskompetanse.