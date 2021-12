Åpner for selvregistrering av positiv hurtigtest

– Kommunene har skalert ned sine smittesporingsteam i tråd med nasjonale retningslinjer. Nå opplever de plutselig en enorm smitte og må områ seg for å ta fatt på nye oppoverbakker, sier prosjektleder i KS, Torunn Marstrander, på telefon til digi.no.

Da øker behovet for effektive digitale løsninger for å hente inn informasjon om nye smittetilfeller.

I to hektiske uker har teamet som har ansvar for Fiks-smittesporing, utviklet en ny løsning for at innbyggerne selv kan logge inn og registrere positivt svar på hurtigtest av covid-19.

– Nå har vi levert selvregistrering til de som har BankID, og neste uke leverer vi registrering av barn. Når vi er ferdig skal man kunne registrere egen positiv test, positive tester for egne barn, og rapportere inn nærkontakter for seg selv og barna sine. Vi regner vi med å ha alt dette på plass rundt årsskiftet, sier Marstrander.

Økt datafangst

Løsningen er en forlengelse av Fiks-smittesporing, som brukes av rundt 130 kommuner. Selvregistrerings-løsningen gikk i produksjon tirsdag, og allerede torsdag hadde over 40 kommuner tatt den i bruk.

– Det vi ser er at de minste kommunene har lav bemanning og får et uforutsett høyt press nå. Vi håper løsningen vil hjelpe dem med å holde hodet over vannet, sier Marstrander.

Når du velger kommune sjekker løsningen om din kommune bruker FIKS-smittesporing, hvis ikke blir du guidet videre til kommunens nettsider . Skjermbilde: KS

Tjenesten gjør oppslag mot folkeregisteret og samler data fra innbyggeren selv. Slik får smittesporings-teamene ute i kommunene litt mer data å starte arbeidet med.

Rask utvikling

Smittesporing-løsningen er bygd på DHIS2-plattformen som utvikles av Universitetet i Oslo. DHIS2 er bygget for innsamling og bruk av helsedata, og er laget på åpen kildekode. Nå er den i bruk i over 90 land i hele verden.

– Det er denne plattformen vi har laget en gren av for kommunal sektor og utviklet videre på internt, forteller Marstrander.

Dette grunnlaget har bidratt til svært rask utvikling av løsningen.

– Vi har jobbet veldig intensivt i to uker. Fordelen er at vi bygger på eksisterende løsninger i Fiks-plattformen, så mange ting ligger til rette, sier Marstrander, som ikke legger skjul på at jobben er morsom.

– Jeg smiler når jeg går hjem fra jobb, det er et veldig morsomt team å jobbe med, sier Marstrander.

Skal gjøre det enklere å digitalisere kommunene

Fiks-plattformen er en sentral del av KS sitt arbeid for å lette digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

Hensikten er at kommuner og fylkeskommuner skal kunne digitalisere sinte tjenester raskere og rimeligere, enn de ville klart hver for seg. Fiks-plattformen er bygget av felleskomponenter KS har utviklet selv, og nasjonale felleskomponenter som er utviklet på statlig nivå.

– Med Fiks-plattformen klarer vi å lage nye løsninger og distribuere dem raskt til kommunene, sier Astrid Øksenvåg, avdelingsdirektør for Digitale fellestjenester i KS, på telefon til digi.no.

Kommunene gjør selv avrop på tjenestene i Fiks-plattformen, rett i plattformen, og kan ta i bruk løsningene med en gang de er klare.

– Løsningen blir godt tatt imot av kommunene som har tatt den i bruk, sier Øksenvåg.