Åpning av digitalt innovasjonshus i Oslo: – Mangfold er noe av det viktigste for å lykkes med innovasjon

HOLBERGS PLASS, OSLO (digi.no): Tirsdag denne uken var offisiell åpning av det digitale innovasjonshuset Epicenter i på Holbergs plass i Oslo.

Åpningen ble markert med et frokostmøte der elleve talere fra store og små norske teknologi og innovasjonsbedrifter fikk åtte minutter før.

Innovasjonstips fra erfarne

Mangeårig Norgessjef for Google Jan Grønbech åpnet talerekken med sine erfaringer fra å lykkes, og trakk spesielt fram behovet for mangfold.

– Da jeg vokste opp på 70-tallet var Norge et ufattelig kjedelig sted. Alle så like ut, det ingen å gå ut å spise, og landet var relativt fattig både på kroner og øre, mangfold, kompetanse og erfaringer. Det første jeg har fått med meg behovet for mangfold er den viktigste ingrediensen for å lykkes, sa Jan Grønbech.

Videre fortalte han at behovet for dyktige og motiverte personer som kan identifisere et problem er viktigere for å oppnå innovasjon enn en god forretningsmodell eller motivasjonen for å tjene penger.

– Min påstand og key takeaway etter 14 år i Google er som følger: Hvis en idé er teknologisk gjennomførbar og økonomisk forsvarlig i det øyeblikket den klekkes ut, så er det en uinteressant idé, sa Grønbech fra scenen, og viste blant annet til prisfallet på datakraft.

Tett prorgram

Etterhvert fikk de rundt 200 tilhørerne høre erfaringer fra bedrifter av ulike størrelser som Danske Bank Spacemaker og Fjong.

James Larsen fra deletjenesten for klær Fjong. Her blir han intervjuet av moderator og sentersjef Peter Jetzel. Foto: Marcin Ptak/Epicenter

Målet med senteret er å skape et miljø der store selskaper og oppstartsbedrifter som har lyktes og ønsker å skalere opp kan jobbe sammen og dele kompetanse.

Etter frokostmøtet arrangeres det en sjakkkonkurrase på huset. og mellom klokken 15 og 18 arrangeres en digital safari, der deltakerne blant annet kan bygge sin egen drone, printe sitt eget shotglass, analysere sitt eget DNA, testet smarthjem-løsninger fra Google og spille Light Saber med VR-briller. Senere på kvelden vil det arrangeres åpningsfest.

Anniken Hofgaard fra Spacemaker, den største bedriften med hovedkontor i bygget. Specemaker har utviklet en kunstig intelligens for planlegging av byer og bygg. Foto: Marcin Ptak/Epicenter

Skal hjelpe startups som har forlatt redet

Pilestredet 33 (inngang fra Edvard Storms gate 2) var tidligere Oslo kemnerkontor, og huset enda tidligere oljeselskapet Shell.

Det første Epicenteret ble etablert i Stockholm, og i løpet av fjoråret er innovasjonshuset etablert i Amsterdam og Helsinki. Etter fire måneder med byggearbeid og renovering er nå det meste på plass for det digitale innovasjonshuset også i Oslo.

Ifølge daglig leder av Epicenter i Oslo fantes det tidligere ikke noe miljø eller apparat som hjalp oppstartsbedrifter videre med å skalere opp.

– Enten så overlever du ikke, ellers blir du sparket ut og må klare deg selv. Miljøene som hjelper startup-selskaper gjør en veldig viktig jobb for å finne de nye foretningsidéene på begynnerstadiet. Men når de fugleungene er klare til å forlate redet må de dra et sted. Og da kan de komme til oss, sier daglig leder av Epicenter i Oslo, Peter Jetzel.

– De har ofte veldig ulike syn på ting, beveger seg i ulikt tempo og har ulik erfaring, og driver med ulike typer teknologier. Vi vil gjerne ha en matchmaker-rolle og få folk som kan hjelpe hverandre til å møtes, sier Jetzel.

Han er selv innvandrer fra Sverige fra mange år tilbake og har de siste ni årene jobbet med markedsføring i Google.

Peter Jetzel, daglig leder ved Oslo Epicenter. Foto: Heidi Sævold

Svensk suksess

Eiendomsselskapet Oslo Areal eier bygget og står for infrastrukturen, og Epicenter står for innholdet. Inntektskilden er en kombinasjon av medlemsavgifter, eventer, kompetansedeling som seminarer og kurs.

Medlemmene består både av bedrifter som har hovedkontor i bygget, og større selskaper som ønsker å være tilstede med enkelte kontorplasser der.

– De første som flyttet inn var Bertel O. Steen AS og Digital Opptur. Da var det fortsatt en del byggestøy her. Nå er det meste på plass, og vi har rundt 50 selskaper og 500 individer har blitt medlemmer her, sier Jetzel.

Blant medlemene finner vi Google, Danske Bank, Rema 1000, Spacemaker, Bertel O. Steen, Ergo Ego, Kobler, Sannsyn, Growth Tribe, Digital Opptur, Resultat Nordics, Optin Bank og Fjong. Webstep flytter inn etter sommeren. Av de som har sitt hovedkontor på huset er Spacemaker det største, med cirka 80 ansatte.

– I Stockholm begynte vi med 4000 kvadratmeter og det ble fullt på to uker. Nå er det 33.000 kvadratmeter og nesten to ukers ventetid hvis du trenger litt plass, sier daglig leder Peter Jetzel.

I Pilestredet 33 består senteret nå av rundt 10.000 kvadratmeter. Sjefen satser på å utvide med ytterligere noen tusen i løpet av året i samarbeid med eiendomsselskapet Oslo Areal.

700-800 personer vi ha dette som primær-arbeidsplass, og like mange som har det som sekundær-arbeidsplass, ifølge Epicenter-sjefen, og påpeker at det fortsatt er plasser ledige.

Vi besøkte Oslos nye innovasjonshus under renoveringen i høst: – Skal du henge med må du være åpen for å både ta imot og dele (saken kan leses av abonnenter).

Petter Gulli fra 12 Years avsluttet talerekken med et engasjert innlegg om klimasaken. Foto: Marcin Ptak/Epicenter

Mange medlemsformer

Senteret vil livnære seg av en kombinasjon av konferanser og kurs-virksomhet for både medlemmer og andre, og medlemsinntekter. For bedrifter som vil være tilknyttet senteret uten å flytte sitt kontor dit, finnes det flere ulike medlemskap.

Det billigste medlemsalterntivet, et såkalt knowledge-medlemskap, koster 1900 kroner i måneden per person. Dette gir tilgang på byggets fasitiliteter 24/7 (møtelokaler, tilgang på eventer og åpne kontorlokaler, kafe, restaurant, treningssenter, massasje (!) med mer).

– Mange større bedrifter med kontor utenfor byen velger dette medlemskapet til blant annet møtevirksomhet, sier Jetzel.

Man kan som bedrift også kjøpe et corporate-medlemskap med en kvote på hvor mange som kan være der i snitt, men som kan benyttes av alle ansatte i bedriften.

Vil skape norske arbeidsplasser

Inngangspartiet under åpningen tirsdag 28. mai. Foto: Heidi Sævold

Men sentersjefen vil ikke leie ut sine mange kontorplasser til folk som bare trenger et sted å sitte. Senteret skal nemlig handle om å bygge kompetanse og henge med på den raske digitale utviklingen. Og da må man ønske å være med på kompetansedelingen.

– Norge trenger å bygge flere vekstbedrifter fra scaleups, og store selskaper trenger hjelp til å ta omstillingen slik at vi skaper framtidens arbeidsplasser. Det kan ikke start-ups gjøre alene.

– Bare fire prosent av start-ups omsetter for fem millioner kroner eller mer etter tre år. Og bare 0,4 prosent som omsetter for 100 millioner etter ti år. Jeg pleier å si at det er lettere å tjene millioner på å lykkes som hip hop-stjerne enn å bli millionær på en startup, avslutter han.