INTERVJU: Difi

App-teknologi og «Internet of Things» er neste steg i digitaliseringen for Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) jobber nå med løsninger for at kontakt mellom nordmenn og offentlige instanser skal skje gjennom app-teknologi. «Internet of Things» (IoT) blir snart mer enn fjern teori for folk flest.