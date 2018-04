Appen Grasshopper gjør det enkelt å lære grunnleggende JavaScript

Selv om ikke alle og enhver skal bli programvareutviklere på heltid, kan det være nyttig å kunne litt programmering. Dette gjelder for både dagens barn og de som allerede har blitt voksne.

Det finnes mange tilbud om undervisning i programmering, ikke minst for barn og unge, blant annet gjennom Lær Kidsa Koding. Men kanskje det er behov for tilbud med enda lavere terskel, hvor «eleven» for eksempel kan få litt undervisning for eksempel mens hun venter på bussen eller på at reklamepausen på tv skal ta slutt.

Grasshopper

Dette er nok noe av tanken bak en ny mobilapp som en gruppe Google-ansatte står bak, Grasshopper. Den gir opplæring i hvordan programmere grunnleggende JavaScript gjennom en spillopplevelse med en rekke nivåer, kanskje ikke så ulikt hvordan opplæringen i naturlige språk fungerer i Duolingo.

Hvert nivå tar bare et minutt eller så å fullføre.

Grace Hopper

Grace M. Hopper avbildet i 1984, mens hun var kommandør i den amerikanske marinen. Bilde: Wikipedia

Appen heter Grasshopper. Navnet Grasshopper er en hyllest til én av de store, kvinnelige IT-pionerene, Grace Hopper, som var informatiker, matematiker og etter hvert kontreadmiral i den amerikanske marinen. Hun regnes som hoveddesigner av programmeringsspråket COBOL.

Programmeringen i Grasshopper kan i stor grad gjøres uten bruk av tastaturet. Foto: Google

Hopper var blant dem som tidlig tok til orde for at programmer burde skrives på et språk som ligner på engelsk, og hun gis ofte æren for begrepet «debugging». Hun er spesielt kjent for å ha visualisert betydningen av et nanosekund innen satellittkommunikasjon.

Mer om blant annet Grace Hopper: En liten hyllest til IT-kvinnene

Variabler, objekter og animasjoner

Hva lærer man så ved å spille seg gjennom Grasshopper? Først og fremst grunnleggende konsepter som variabler, funksjonskall, strenger, for-løkker, arrayer, betingelser og objekter, samt bruken av og samspillet mellom disse. I tillegg lærer brukerne hvordan de kan tegne figurer ved hjelp av JavaScript-biblioteket D3.

Etter å ha fullført alle nivåene i appen, er målet at brukerne skal være kjente med de sentrale programmeringskonseptene og kunne bygge interaktive animasjoner i et eget Fiddle-område.

Planen til Area 120-gruppen som står bak, er å utvide appen med nye kurs og mer materiale innen et par måneder.

Grasshopper er tilgjengelig for både Android og iOS. I alle fall foreløpig er appen kun tilgjengelig på engelsk.

