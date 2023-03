60 millioner kroner er hentet inn i frisk kapital, som skal brukes for å ekspandere internasjonalt.

Runden har vært ledet av den norske ventureinvestoren Idékapital. Eviny Ventures og eksisterende investor Arkwright X deltar også i emisjonen, opplyser Appfarm i en pressemelding.

– Vi har funnet de rette samarbeidspartnerne som skal bidra til å løfte selskapet til å bli en markedsleder i Europa, sier daglig leder Marius Tuft.

Appfarm har vokst betydelig siden etableringen i Oslo i 2017. Lønnsomheten er god, og inntektene er tredoblet de siste par årene, fra drøyt 11 millioner kroner i 2020 til 30 millioner kroner i 2022.

Uten en kodelinje

Appfarm er blant flere norske programvarehus som satser på verktøy som gjør det mulig å lage applikasjoner uten å skrive én eneste kodelinje.

«No code» og «low code» gjør det mye enklere og raskere å utvikle digitale løsninger, fremholder daglig leder og medgründer Marius Tuft i Appfarm. Foto: Ellen Johanne Jarli

Genus på Lysaker er en annen aktør, de har holdt på en stund lenger og har rukket å bli noen størrelser større. Visuell framstilling av programvare ved å sette sammen byggeklosser eller «pek og klikk» kan betraktes som en demokratisering av IT.

Slik apputvikling utført av mennesker uten programmeringskompetanse er del av en sterkt voksende trend også internasjonalt, ifølge Gartner.

70 prosent av alle nye forretningsapplikasjoner vil være skapt med «low code»- eller «no code»-løsninger innen 2025, forventer analyseselskapet. Det er opp fra mindre enn 25 prosent i 2020.

– Sterkt team

Investorene som nå sprøyter penger inn i Oslo-startupen, mener at alt ligger til rette for videre suksess.

– Appfarm har allerede tatt en sterk posisjon i Norge, og vi ser frem til å bidra til at selskapet

tar en ledende rolle i det raskt voksende markedet for «no code»-teknologi i Europa. De har et sterkt team og alle forutsetninger for å lykkes, sier Kristian Øvsthus i Idékapital i en uttalelse.