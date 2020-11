Apple får bot på 100 millioner for villedende påstander om vanntetthet

Italias konkurransemyndighet, The Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), har ilagt Apple en bot på 10 millioner euro, over 100 millioner norske kroner, for falske påstander om hvor vanntette Iphoner er, melder Business Insider.

Apple skal ha reklamert med at Iphone-modeller – Iphone 8, Iphone 8 Plus, Iphone XR, Iphone XS, Iphone XS Max, Iphone 11, Iphone 11pro og Iphone 11 pro Max – var vanntette ned til en dybde på mellom en og fire meter, avhengig av modell, i inntil tretti minutter.

Ifølge de italienske konkurransemyndighetene skal det imidlertid ikke ha vært tydelig nok at dette kun har vært tilfellet under kontrollerte laboratorieforsøk, i helt stille og rent vann, og ikke i mer realistiske scenarioer.

AGCM mener dessuten at Apples garantivilkår, sett i sammenheng med påstandene om vanntetthet, er villedende, da de sier at garantien ikke er gjeldende hvis telefonen har vannskader.

Apple skal ikke ha villet kommentere saken til Business Insider.