Fra 18. mai kommer folk over hele landet til å se Apple-biler kjøre rundt med kameraer og måleutstyr på taket. De skal kartlegge landet i større detalj og hente inn et utall bilder.

Poenget er å forbedre Maps og gjøre Apples egen kartapplikasjon til et bedre alternativ. Svært mange Apple-brukere benytter nok Google Maps i stedet for Apples alternativ. Det liker ikke Apple, men det eneste alternativet er å lage noe som er minst like bra, helst bedre.

De nye kartene er allerede rullet ut i USA, Storbritannia og Italia. De neste landene ut er Frankrike, Tyskland og lille Norge. Det får vi ta som en fjær i hatten, men kanskje det er en aldri så liten belønning fordi vi kjøper så enormt mye Apple-stash. Selskapet har jo en markedsandel med Iphone som er godt over 50 prosent. Slike er det ikke i mange andre land.

Bedre navigasjon: Den nye oppmålingen gir et fundament for bedre navigasjon langs veiene. Foto: Apple

Langkjøring

For å oppgradere kartene har Apples målebiler kjørt over seks millioner kilometer. Det er mer enn 150 ganger rundt jorda, og de er på langt nær ferdige. Når kartene er ferdige skal de gi mer detaljer om veiene og omgivelsene, de skal være mer nyttige for fotgjengere, og de skal ha mer nøyaktige adresser.

Apple lover dyrt og hellig at de skal beskytte personvernet. Alle fjes og alle bilskilt vil bli utydeliggjort til det ugjenkjennelige.

Nytt byfokus

Den nye utgaven at Apple Maps ble lansert for noen byer i forbindelse med iOS 15. Foreløpig bare London, Los Angeles, New York City og San Francisco Bay Area, men mange flere står på planen. Her er nøyaktigheten og navigasjon forbedret i forhold til forrige versjon. Som fotgjenger skal du kunne dykke ned i ruta, som vises med AR i tillegg til mange andre nye funksjoner.

– Vårt mål er å bygge det beste og mest nøyaktige kartet i verden. Den nye utgaven av Maps er en fortsettelse av dette arbeidet, med et fokus på detaljer som bare vi kan levere, lover Apples senior visepresident for tjenester, Eddy Cue.

Spørs om de får Google til å skrive under på det.

Flyover: Vær ditt eget fly og gjør deg kjent. Foto: Apple

Masse nye funksjoner

Nye Maps byr på en lang rekke nye funksjoner. Med Look Around kan du se deg om i en fremmed by gjennom en interaktiv 3D-opplevelse på gatenivå og en jevn, sømløs 360-graders utsikt.

Veibeskrivelser for syklister viser høyden på en tur, hvor travel en gate er og om det er trapper langs ruta. Med stemmestyring og Haptic Touch på Apple Watch kan brukerne holde fokus på veien.

Fotobokser gir brukerne varsel når de nærmer seg dem, og de kan se på kartet hvor kameraer de befinner seg.

Del ETA gjør det mulig for brukere å dele en estimert ankomsttid med familie, venner og kolleger med et enkelt trykk, eller ved å spørre Siri.

Rapporter hendelser: Ser du noe som bør rapporteres så kan du gi Siri beskjed. Foto: Apple

Hendelsesrapporter gjør det mulig å trygt og enkelt rapportere en ulykke, fare eller hastighetskontroll langs en rute. De kan gi Siri beskjed om at det er en ulykke eller «Det er noe på veien». Brukere kan også rapportere når hendelser som vises på kartet er ryddet, samtidig som de holder fokus på veien.

Med Flyover kan man se utvalgte store byområder gjennom fotorealistiske 3D-visninger. Brukere kan se en by ovenfra eller utforske i høy oppløsning når de zoomer, panorerer, vipper og roterer rundt i byen.

Med Favoritter kan du navigere med ett trykk til ofte besøkte steder. Enten du er på vei hjem, til jobben, treningsstudioet eller til skolen, kan du ganske enkelt trykke og gå når et sted er lagt til i favoritter skjermen.

Innendørs kart for flyplasser og kjøpesentre lar brukere ganske enkelt åpne Maps-appen og se hvilket nivå de er på, se etter toaletter og til og med finne ut hvilke butikker og restauranter som er åpne.