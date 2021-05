Apple har hentet flere av Googles fremste AI-eksperter

Denne uken meldte nyhetsbyrået Reuters at Googles AI-veteran Samy Bengio har begynt å jobbe for Apple, hvor han skal lede en ny AI-forskningsavdeling. Bengio har jobbet 14 år i Google og vært en av de mest profilerte lederne av Google Brain-prosjektet. De har drevet fram utviklingen av maskinlæringsalgoritmene som ligger bak AI-systemer Google bruker til å analysere bilder, tale og andre typer data.

Bengio er bare den siste i rekken av flere prominente AI-eksperter som de siste årene har forlatt Google til fordel for Apple. For eksempel var mannen som blir Bengios sjef i Apple, John Giannandrea, fram til april 2018 Googles sjef for AI og søk.

Giannandrea ble ansatt for å lede Apples AI-utvikling, og før året var omme var han løftet opp i Apples toppledergruppe som den første direktøren for selskapets maskinlærings- og AI-strategi. Her har han blant annet hatt ansvar for utviklingen av Siri og Apples Core ML-programvare, som utviklere kan bruke til å putte maskinlæringsfunksjoner inn i Iphone-apper og Mac-programmer.

Oppfant deepfake-teknologi

Da Apple ansatte Giannandrea, ble det i IT-bransjen sett på som et tegn på at Apple giret opp arbeidet sitt med kunstig intelligens, og i pressemeldingen selskapet sendte ut i forbindelse med forfremmelsen, skrev de at Giannandreas avdeling skulle ha fokus på å integrere kunstig intelligens tettere med Apples produkter.

Noen få måneder senere, i mars 2019, ble det enda tydeligere at Apple mente alvor med AI-satsingen sin. Da hentet de enda en ekspert fra Google – og ansatte en av Googles fremste AI-forskere, Ian Goodfellow, som leder for maskinlæringsutviklingen i Apples «Special Project Group».

Goodfellow var ingen hvilken som helst Google-ansatt. Han blir blant annet kreditert for å ha funnet opp maskinlæringsteknikken GAN (General Adversarial Network). Teknikken går ut på å sette to nevrale nettverk opp mot hverandre for å lage fotografier og videoer som framstår som ekte – det som etter hvert er blitt kjent som deepfake-media.

Når Samy Bengio nå er blitt hentet over fra Google, kan det med andre ord bli nokså hjemmekoselig rundt bordet i Apple-kantina.

Google-bråk etter oppsigelser

Bengios avgang fra Google er imidlertid ikke bare et eksempel på at Apple karrer til seg AI-ekspertise fra sin argeste konkurrent. Den er også et tegn på den turbulensen som har vært i Googles AI-utviklingsteam de siste månedene.

Bengio er nemlig bare en av minst tre AI-utviklere som har sagt opp etter at Google sparket to prosjektledere innen etisk AI.

Timnit Gebru og Margaret Mitchell mistet jobbene sine, angivelig fordi de var kritiske til hvordan Google brukte kunstig intelligens til å utvikle algoritmer som kunne brukes til kjønns- og rasediskriminering. Mitchell ble sagt opp, mens Gebru sa opp selv etter å ha blitt beordret til å trekke tilbake en rapport hun hadde utarbeidet om at talegjenkjenningsteknologi utarbeidet av Google kunne være til skade for enkelte grupper.

Før han sa opp jobben sin, gikk Bengio ut med sterk støtte til de to oppsagte, som ledet et team på rundt 12 personer som jobbet med etiske utfordringer knyttet til AI-programvare. Både Gebru og Mitchell var under Bengios ledelse i Google.

Oppsigelsene førte også til at det ble opprettet en fagforening blant Google-ansatte, med krav om akademisk frihet for Googles forskere og utviklere. En støtteerklæring til Timnit Gebru har også samlet 2600 underskrifter fra Google-ansatte.