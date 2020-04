Apple har lagt om produksjonen: Leverer nå én million korona-skjold i uka

Apple har lagt om deler av produksjonen, og lager nå en million ansiktskjold for helsearbeidere i uka. IT-giganten står selv for designet. Selskapet har fått positive tilbakemeldinger på funksjonaliteten fra amerikanske leger, skriver CNBC.

– Vi er i gang med en stor dugnad der produktdesignere, ingeniører, logistikkmedarbeidere og ledelse jobber på spreng for å produsere og sende ut beskyttelsesskjold til helsearbeidere, sier administrerende direktør Tim Cook i Apple.

Selskapets første leveranse av skjold er allerede ute i felt hos Kaiser sykehus i Santa Clara Valley i California. Ifølge Cook kan selskapet pakke over 100 skjold i én og samme boks på under to minutter.

IT-giganten har også donert bort et hav av N95-masker, totalt har Apple sendt ut 20 millioner av disse maskene til sykehus verden over.

Apples ansatte, som de fleste andre i bransjen, jobber nå hjemmefra. Alle selskapets butikker skal være stengt verden over, skriver CNBC.

(artikkelen fortsetter under)

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX