Apple skriver i en pressemelding at lockdownmodusen er for de som vet de er spesielt utsatt for dataangrep. Det er ikke en funksjonalitet for hvem som helst.

– Lockdownmodus er en ekstrem, valgfri, beskyttelse for et svært lavt antall brukere som er utsatt for alvorlige, målrettede trusler mot deres digitale sikkerhet, skriver Apple i pressemeldingen.

Lockdownmodusen kommer når versjon 16 av iOS og iPadOS kommer, samt Ventura-versjonen av Mac OS.

Begrenser funksjonalitet

For å sikre utsatte brukere har lockdownmodusen en liste med punkter som gjør at funksjonalitet blir nedstengt. I meldingsappen stenger Apple ned for alle vedlegg som ikke er bilder, og funksjonalitet som forhåndsvisning av lenker er også skrudd av. I nettleseren skrur Apple av Just-in-Time javaskript, brukere kan låse opp funksjonalitet for nettsider de stoler på. Apple-tjenester er også låst, og invitasjoner og forespørsler blir blokkert med mindre brukeren har indikert eller bedt om en forespørsel selv. Dette gjelder også for Facetime-samtaler.

I tillegg til dette kan telefonen ikke legges til i et sentralt mobil-styringssystem, og kobler du en iPhone/iPad til en datamaskin med kabel, vil oppkoblingen blokkeres hvis telefonen er låst.

Tilbyr penger for sikkerhetsforskning

Den amerikanske telefonprodusenten kom også med oppdateringer til sitt «finnerlønnprogram». De ber nå sikkerhetsforskere om å undersøke hvor sikker lockdownmodusen er, og tilbyr finnerlønn på opp til to millioner dollar for å finne sikkerhetshull.